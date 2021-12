Menos produtiva, só com fertilizantes naturais e mais mão-de-obra. O que é a agricultura biológica — e o que a torna mais cara?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Entramos no supermercado e dirigimo-nos ao corredor dos frutos vermelhos em busca de framboesas. Há duas opções à escolha, duas caixas de plástico exatamente ao mesmo preço: 2,79 euros. Porém, uma diferença salta à vista. Uma delas contém 200 gramas de framboesas; a outra, embora custe o mesmo, tem apenas 125 gramas, pouco mais de metade da quantidade de um produto à partida semelhante. Como explicar tal discrepância de preços em produtos aparentemente iguais? A única diferença parece ser o pequeno selo verde, com as letras “BIO” impresso no rótulo do mais caro. Como chegámos, então, a esta diferença?

Produto após produto, prateleira após prateleira, corredor após corredor, o padrão repete-se nos supermercados portugueses: um selo “BIO” faz disparar o preço de qualquer produto, às vezes para o dobro do valor em relação à versão convencional do mesmo bem. Acontece com a fruta, com os ovos, com a carne, com os legumes e com tantos outros produtos — e o fenómeno elevou a alimentação de origem biológica a uma marca de estatuto social.

Sob o argumento de que, com a compra de produtos biológicos, o consumidor pode reduzir significativamente o seu impacto nocivo no planeta, as grandes superfícies promovem as frutas e os legumes biológicos como alternativa “verde” à alimentação tradicional e como fórmula para o alívio da consciência ambiental. Feitos em menor escala, com mais cuidado, sem fertilizantes e herbicidas sintéticos e oriundos de explorações que respeitam as boas práticas agrícolas, os produtos biológicos são apresentados como, inevitavelmente, mais caros do que os tradicionais devido às especificidades da sua produção.

O tema voltou recentemente à atenção do público com a polémica em torno da líder do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Inês de Sousa Real. A deputada era, até ao final de 2019, sócia-gerente de uma empresa de produção de framboesas e mirtilos que os críticos da líder do PAN dizem desrespeitar os princípios do partido: na exploração agrícola são usadas estufas (do tipo túnel, sem ser totalmente fechadas, que permitem a circulação de animais e a exposição parcial das plantas aos elementos) e uma grande parte dos frutos são comercializados em embalagens de plástico.

À conta de situações de exploração agrícola intensiva como as plantações de frutos vermelhos de Odemira, concelho onde se concentra cerca de 90% da produção nacional de framboesa e onde o próprio respeito pelos direitos humanos tem sido posto em causa, o uso de estufas foi publicamente demonizado e transformou-se num sinónimo imediato de agricultura intensiva, pouco sustentável e incompatível com o respeito pela dignidade humana — uma generalização que está longe da verdade.

Inês de Sousa Real garantiu (e o Observador confirmou) que a sua exploração se encontra devidamente certificada para o modo de produção biológico — uma certificação que atesta que a exploração agrícola cumpre vários pressupostos, incluindo a garantia de que não são usados pesticidas, herbicidas e fertilizantes sintéticos, que não há recurso a organismos geneticamente modificados, que a exploração não se trata de uma monocultura intensiva, que são respeitados um conjunto de princípios ambientais, entre outras exigências.