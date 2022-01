Menus da bola, uma equipa de manéis e a massinha de garoupa de Rendeiro: o restaurante Pinóquio regressa a casa

“Neste momento são 45 pessoas, mais gente do que antes”, contabiliza Lourenço. “Temos mais lugares, mais espaço, precisámos de mais pessoal. Mas batemo-nos aqui com um problema comum, sabe?” Tentamos adivinhar. “Pois, é a falta de pessoal qualificado”. Falemos então do assunto, que tem estado na ordem do dia: que se passa? Ninguém quer trabalhar? “Não, sinceramente não vejo assim”, garante o empresário. “Acho que o problema são os baixos ordenados que se pagam nesta área, é certo, mas é sobretudo a falta de qualidade de vida que as pessoas tinham e já não querem ter. São muitas horas, muito esforço e pouco dinheiro”. Mas mesmo aqui, no Pinóquio? “Mesmo aqui, onde pagamos acima da média, os jovens sentem que lhes faltam outras coisas. Com a pandemia, descobriram que têm família em casa, que têm vida própria”.

A estratégia, acredita o patrão, é ir tentando melhorar a qualidade de vida dos empregados. “Tenho aqui pessoas muito dedicadas e essa é a nossa sorte, senão isto era um barco muito difícil de levar”, gaba o sócio, lembrando que mais de metade do pessoal vem da anterior gerência. É uma tropa de uns 28, todos do antigamente, “gente com vinte, trinta e quarenta anos de casa”, entre os quais se contam 16 manuéis. Três deles estão prestes a juntar-se à nossa mesa.

Histórias há muitas, manuéis também

Meireles é também Manuel, mas o mundo conhece-o por senhor — reduzido, claro está, à respeitosa abreviatura de “sôr”. Ora, o sôr Meireles está aqui desde o início e é tido como o embaixador do Pinóquio. Lourenço Mello Breyner, que tem também negócios em Angola, lembra-se de um dia estar em Luanda, numa conversa sobre mesas e mariscos, e alguém lhe dizer que quando voltasse a Lisboa tinha de conhecer o Meireles. Isto, já ele era sócio do restaurante e Meireles seu empregado. “Já correu o mundo inteiro e nunca saiu de Lisboa”, ri-se o patrão.

O Pinóquio abriu a 13 de Maio de 1982, dia em que João Paulo II passou por Lisboa. “Passou aqui à frente, eram umas onze da manhã, e quando o restaurante abriu, lá para a uma, já estava abençoado”, ri-se o empregado de quem se diz que não conhece o mundo, mas que todo o mundo o conhece a ele. Dessa equipa inicial, sobra também o chefe de cozinha, Domingos Macieira, e outro Manuel, o Barbosa, que está quase a juntar-se a nós. Vinham quase todos de outra casa clássica lisboeta, a hoje tristemente abandonada Solmar, às portas de Santo Antão. Filipe Costa era lá chefe de sala, o irmão João era responsável pelos mariscos. Foram os dois irmãos, a quem toda esta gente faz vénia constante, que arrastaram metade do pessoal de lá e construíram aqui uma nova referência, no lugar onde antes havia uma loja de brinquedos de madeira e que inspirou o nome Pinóquio.

— (jornalista) E outras histórias de clientes que tenha para contar?

— (sôr Meireles) Ui! Histórias, já houve aqui tantas! Nem sei por onde começar…

— (jornalista) Uma assim especial.

— (sôr Meireles) Não é isso… não sei mesmo mesmo por onde começar, não me está a ocorrer nada… Ó Barbosa! Lembra-me aí de alguma, filho, que nós passámos aqui tantas os dois!

Em equipa que ganha não se mexe

Manuel Barbosa está de folga hoje, mas aparece na mesma. “É isto que lhe dizia”, suspira Lourenço. “Isto é uma família de gente dedicada, mas que sempre trabalhou demais, passam aqui o dia todo, anos a fio, vão para a folga mas vêm aqui almoçar na mesma.” O chefe ri-se, encolhe os ombros e garante que, quando dois manuéis se encontram, as histórias começam. E um terceiro está quase a juntar-se à mesa.