Metro, garagens, grutas e bunkers. Num hipotético ataque a Lisboa, quais seriam os possíveis abrigos?

Os quatro lanços de escadas rolantes e os degraus da escadaria que ainda é preciso descer até chegar ao nível do cais não deixam dúvidas de que a estação de metro da Baixa-Chiado tem uma marca distintiva das outras: é a mais profunda de toda a rede de Lisboa — pelo menos, enquanto não ficam concluídas as obras da futura estação da Estrela. E, por isso, os 38,75 metros de profundidade da Baixa-Chiado poderiam ser a opção mais segura para abrigar parte da população da cidade, caso a capital se tornasse um palco de guerra. Na Ucrânia, também as estações de metro foram convertidas em pontos de abrigo numa capital assolada pelos bombardeamentos russos, à semelhança aliás do que aconteceu em Londres na II Guerra Mundial. Porém, a estação de Baixa–Chiado não se compara à de Arsenalna, no centro de Kiev, construída 105 metros abaixo do nível do solo, que a tornam a mais profunda do mundo.

Mas os lisboetas não estariam reduzidos a esta hipótese: a população poderia abrigar-se em estacionamentos e até em grutas e minas abandonadas em redor da capital. Portanto, as opções de refúgio no espaço subterrâneo de Lisboa não são assim tão limitadas. Só que é difícil saber quão seguro cada um desses locais poderia, na realidade, ser. Especialmente num cenário em que fosse usado armamento capaz de penetrar o solo, uma vez que as informações sobre a profundidade do impacto que determinados mísseis podem alcançar são confidenciais — essa informação detalhada está na posse dos fabricantes de armamento militar e das forças que as utilizam no terreno.

De qualquer maneira, as estações e os túneis do metro de Lisboa “seriam sempre um recurso possível para efeitos de abrigo”, no caso hipotético de um bombardeamento, defende, em conversa com o Observador, o ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro Aires (que cessou funções no dia 31 de março). “Os locais teriam de ser criteriosamente escolhidos, obviamente a par com as entidades militares e proteção civil”, considera o ex-bastonário, que também já foi presidente da empresa que gere o metro na capital. Não é possível determinar a que profundidade exata uma infraestrutura teria de ser construída para garantir a total segurança de quem aí procurasse abrigo. “Depende da arma utilizada, da capacidade de precisão, do tipo de terreno onde se dá o impacto”, diz ao Observador fonte do Exército, acrescentando: “Estamos no âmbito das probabilidades. Por isso, as estações mais profundas são já um bom sinal de proteção“.

O Metropolitano de Lisboa tem uma lista das 12 estações “mais profundas” da rede, locais que, garante a empresa, “têm condições para abrigar pessoas” — embora Lisboa não esteja minimamente na iminência de ser cenário de uma guerra. “Mas a avaliação terá sempre de ser feita pelos responsáveis de segurança e proteção civil”, ressalva também fonte do Metro, numa resposta enviada por escrito ao Observador. Nessa lista, a estação com maior profundidade é a da Estrela, que “está neste momento em início de construção, no âmbito da criação da linha circular”, e “terá uma profundidade de cerca de 54 metros” — quase correspondente aos cerca de 50 metros de altura do Padrão dos Descobrimentos. “Após a sua abertura, passará a ser a mais profunda da rede, quer a nível de estações quer a nível de troços dos túneis do metro”, acrescenta a mesma fonte.

Eis algumas das estações mais fundas da rede do metro: