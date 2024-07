Miguel Bravo. A vida de luxo, os concertos que cobrava sabendo que ia faltar e o início da chantagem à menor a quem exigia fotos

O fim daquele jantar foi só o início de uma troca de mensagens que culminou com a detenção de Miguel Bravo, no passado sábado à noite, quando este se preparava para entrar em palco, por suspeitas de três crimes de abuso sexual de menores e de três crimes de pornografia de menores. O caso continua em investigação e a Polícia Judiciária, apurou o Observador, não exclui a existência de outras vítimas.

Os pedidos de fotografias íntimas e a queixa na Polícia Judiciária

As conversas duraram cerca de sete meses, entre janeiro e julho, e Miguel Bravo começou por pedir fotografias íntimas à menor. Já com os ficheiros no seu telemóvel, explicou a mesma fonte (um familiar de Maria que pediu para não ser identificado), “ameaçou-a para ter mais”. “Ou mandas mais ou vou espalhar as fotografias”, continuou. Depois surgiram as fotografias e vídeos, também íntimos, enviados pelo cantor de 21 anos para o telemóvel de Maria. “Em abril, as coisas já não estavam bem, a gente pediu ajuda, mas não sabia explicar que ajuda, porque eu não sabia o que se estava a passar. A gente sabia que havia qualquer coisa, ela andava diferente”, acrescentou.

Também em abril, Maria ainda falou com a pediatra e com a médica de família, numa tentativa de ter acesso a uma consulta de psicologia. “Mas perguntaram: ‘porque é que precisas de uma consulta?’. A Maria disse que andava muito nervosa. Foi feito um pedido e o que estava escrito no pedido é que não havia necessidade de ter psicólogo, porque havia na escola, mas na escola só para o fim do ano letivo é que a chamaram e foi lá duas ou três vezes nas últimas semanas de aulas.”