“Perdemos um sapador por dia, seja ferido ou morto. É um trabalho perigoso.” Volodymyr, de 47 anos, é um dos soldados engenheiros do exército ucraniano, conhecidos como sapadores — aqueles que vão à frente para fazer o trabalho de desminagem antes de uma brigada poder avançar por um campo minado. No início do mês, Volodymyr estava a trabalhar na região de Zaporíjia, como parte do esforço da contraofensiva ucraniana, quando mostrou à agência Reuters como ele e os seus colegas estão em risco.

As forças armadas ucranianas não revelam quantos soldados morrem por dia por causa das minas terrestres, mas não há dúvidas de que serão muitos. A 13 de agosto, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, deixava um apelo numa entrevista ao jornal The Guardian: pedia aos aliados internacionais que “expandissem e enviassem” treino para lidar com desminagem, porque os atuais seis mil sapadores de que o exército ucraniano dispõe não são suficientes.

O trabalho é duro. São mais de seis horas seguidas no terreno, com 12 quilos de material às costas, muitas vezes debaixo de fogo inimigo. Tudo por pouco mais de 400 euros de salário mensal, como relatou o El Mundo.

