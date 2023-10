Há alterações, mas são subtis. O Ministério da Educação aceitou que o tempo que os futuros professores passam em estágios curriculares seja revertido em tempo de serviço. Esta era uma das exigências dos sindicatos e que a equipa do ministro João Costa já aceitou alterar no diploma que está a ser discutido com os professores, segundo a nova proposta do Governo a que o Observador teve acesso. No entanto, depois de ouvir vários dirigentes sindicais fica claro que um acordo sobre a formação de professores está longe de ser alcançado.

Esta terça-feira é a segunda vez, neste ano letivo, que Ministério da Educação e sindicatos de professores se sentam à mesa de negociações. Tal como na semana passada, quando o Governo apresentou as mudanças que pretende fazer ao diploma que define quem pode ser professor, as reuniões irão ocupar toda a manhã e boa parte da tarde. Os professores, que logo na primeira reunião apresentaram dúvidas e contrapropostas, irão oficializá-las com a entrega de documentos onde detalham as suas posições. A Fenprof, por exemplo, irá entregar um parecer, feito depois de ouvidos diversos académicos ligados à formação de docentes. Do lado do Ministério da Educação, será apresentada uma segunda versão do diploma, integrando alguns dos pontos de vista dos professores.

Na primeira versão do Governo, que altera o Decreto Lei n.º 79/2014, e a que o Observador teve acesso, são feitas alterações em 12 dos 33 artigos, além de serem feitos dois aditamentos. As mudanças mais significativas estão ligadas com o novo perfil de quem pode candidatar-se a um mestrado de ensino, essencial para dar aulas, e com as novas regras para professores estagiários.

