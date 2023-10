(em atualização)

Reduzir o mestrado a um ano e à defesa de um relatório para os professores que já dão aulas há quatro anos sem a formação pedagógica (e assim permitir que passem a ser docentes profissionalizados) é uma das ideias do Governo para combater a falta de professores. Outra passa por atribuir ordenado a professores estagiários e um horário mínimo de 12 horas. As duas medidas fazem parte do diploma que o Governo vai discutir com os sindicatos do setor.

Assim, o Ministério da Educação vai alterar os requisitos exigidos a quem se candidata a um mestrado de ensino, ou seja, aos potenciais futuros professores. Reconhecendo que os docentes com habilitação própria (que estudaram a componente científica, mas não a didática) estão cada vez em maior número nas escolas, a proposta de diploma facilita a sua equiparação aos professores profissionalizados.

Só neste ano letivo, entraram nas escolas 1.268 professores com habilitação própria, considerados pelos diretores como menos qualificados do que os colegas. O ano passado terão sido cerca de mil, segundo fonte do ministério.

Para estes casos, o Governo quer que o mestrado de ensino seja encurtado em um ano — o total são quatro semestres, ou seja, dois anos letivos — já que poderão saltar os dois semestres de estágio obrigatório. Em alternativa, terão de fazer a defesa pública de um relatório sobre o tempo que passaram a dar aulas. No entanto, esta possibilidade só está aberta a quem tenha dado um mínimo de quatro anos de aulas.

As mudanças ao Decreto-lei 79/2014 começaram a ser discutidas com os sindicatos de professores nesta segunda-feira, às 11h00, com a FNE, a segunda maior confederação de sindicatos de professores. Segue-se a Fenprof, a maior confederação do setor, às 14h30. Estão previstas ainda outras duas reuniões com as restantes estruturas dos professores, onde se inclui o Stop.

Estagiários com um mínimo de 12 horas letivas e ordenado de 802 euros

A recuperação dos estágios remunerados é uma das grandes novidades. Se as alterações pretendidas pelo ministro da Educação seguirem em frente, os estágios — feitos no último ano do mestrado de ensino, segundo as novas regras — passam a ter direito a ordenado e a um horário de 12 horas de aulas semanais. Uma vez que os ordenados serão equiparados a um professor em início de carreira (1.605 euros brutos), o valor recebido por estes estagiários rondará, no mínimo, 802 euros brutos. O salário será sempre mais alto consoante o número de horas que lhe sejam atribuídas.

Na proposta apresentada aos professores, há mais mudanças: o tempo de estágio aumenta para um ano, passando a representar metade do tempo do mestrado. Ou seja, o primeiro ano do mestrado de ensino será passado nas universidades como aluno, o segundo será passado nas escolas como professor estagiário. Estes estudantes universitários deverão ser acompanhados nas escolas em que fazem o estágio por professores de carreira que terão direito a uma redução da componente letiva — até a um máximo de 4 horas — consoante o número de estagiários que estiverem a acompanhar.

Para estes docentes (os orientadores cooperantes) também há novidades e o Ministério da Educação prevê que possam ser chamados pelas instituições de ensino superior para desempenharem funções de docentes nos mestrados de ensino, passando a ser-lhes permitido que acumulem as duas funções.

Mestres e doutores com possibilidade de fazer estágio mais curto

As várias alterações propostas pelo ministro João Costa têm um objetivo comum: aumentar o número de professores disponíveis, numa altura em que o país enfrenta uma enorme escassez de docentes, que aumenta de ano para ano.

Segundo fonte oficial do Ministério da Educação, a mudança no perfil dos candidatos a professores obriga a uma maior flexibilidade no modo como a formação profissional está organizada.

Uma dessas mudanças tem como público alvo os detentores de mestrados ou doutoramentos em determinadas áreas científicas. Para eles, também o tempo de mestrado será mais curto, já que os estágios obrigatórios serão de apenas um semestre e não de dois. Por outro lado, mediante a formação anterior, estes futuros professores poderão ter de fazer apenas algumas unidades curriculares, não precisando de frequentar todos os blocos que compõem o mestrado de ensino.

Fonte do ministério explica que será dada mais autonomia às instituições de ensino superior para determinarem o número mínimo de créditos que um candidato a futuro professor tem de ter cumprido na sua licenciatura anterior, antes de seguir para o mestrado de ensino.