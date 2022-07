Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais do que para efeitos práticos, uma iniciativa para marcar posição. Será esse o objetivo da moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega, cujo destino, a menos de 24 horas de ser debatida no Parlamento, já é conhecido: o chumbo, já que o PS tem a maioria dos deputados. A intenção do partido de André Ventura não seria, no entanto, à partida nenhum outro que não o que já conseguiu: obrigar os partidos concorrentes da direita a definirem-se — e, assim, sentenciar já à partida que Luís Montenegro não será mais do que um Rui Rio 2.0 aos comandos do PSD.

A intenção ficou clara olhando para as declarações do próprio André Ventura, que ainda esta terça-feira dizia estar expectante quanto à posição que o PSD, agora na era Montenegro — que promete uma oposição mais acutilante do que a do antecessor, Rui Rio — iria assumir. Poucas horas depois, e depois da primeira reunião da Comissão Permanente (o núcleo mais restrito da direção) de Montenegro, o PSD confirmava laconicamente, numa nota enviada à imprensa: “Informa-se que a bancada do PSD se irá abster na votação da moção de censura que será discutida esta quarta-feira”.

