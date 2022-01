Montenegro e Pinto Luz medem forças para o pós-Rio

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Começou. A hecatombe sofrida por Rui Rio no domingo devolveu o clima de pré-guerra civil ao PSD. Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz são os dois candidatos mais sérios ao lugar, estão a medir apoios e a perceber que condições dispõem para pegar no partido. Mas há muitos fatores (e outros protagonistas) a condicionar a corrida. Desde logo, dois aspetos: o tempo de Rui Rio e o tempo (longo) que o partido vai passar no deserto da oposição.

Apesar de ter sido ambíguo na noite eleitoral, Rui Rio deve mesmo deixar o partido pelo próprio pé – pelo menos, é essa a convicção dos homens mais próximos do líder social-democrata. A Comissão Política Nacional do PSD, que fará a leitura dos resultados, ainda não foi convocada, mas o mais certo é que Rio a aproveite a reunião para confirmar a sua saída e discutir os prazos para o efeito. Também terá de haver um Conselho Nacional, que será necessariamente de análise dos resultados eleitorais, e onde haverá previsivelmente um primeiro medir de forças para a sucessão.

É o próprio núcleo duro do líder social-democrata a reconhecê-lo: o tempo de Rui Rio esgotou-se, não há margem para continuar, fim, finito, the end. Mesmo não havendo pressa para precipitar o ato eleitoral, é preciso permitir que o partido arrume a casa e encontre novos protagonistas. As eleições diretas não devem acontecer antes de abril.

A partir daí, a iniciativa deixa de pertencer a Rio. Até que o líder social-democrata diga ao que vai, todos os que mantêm aspirações de vir a suceder a Rui Rio vão manter-se discretos, no conforto da sombra dos bastidores. Prova disso é que depois de um resultado catastrófico, nenhum dos protagonistas do passado mais recente do PSD — Paulo Rangel, Luís Montenegro, Miguel Pinto Luz… — exigiu com clareza a cabeça de Rui Rio.

A exceção foi Pinto Luz, que se limitou a pedir, na TSF, que o partido respire fundo. É mais o contrário: estão todos a suster respiração e a pensar no que farão se tiverem de herdar um PSD em ruínas e que da última vez que passou por algo semelhante, durante a maioria de José Sócrates, despachou três líderes em quatro anos — Luís Marques Mendes, Luís Filipe Menezes e Manuela Ferreira Leite.

Montenegro na pole position

Mas as movimentações já começaram e há um protagonista na pole position: Luís Montenegro. O antigo líder parlamentar fez um processo de aproximação ao rioísmo durante o confronto entre Paulo Rangel e Rui Rio. Os apoiantes de Montenegro, que o eurodeputado julgava leais, tiraram o pé do acelerador e permitiram a Rio ganhar contra todas as expectativas. Alguns deles, de resto, acabaram premiados na lista de deputados. No congresso de dezembro, Montenegro elogiou a resiliência de Rio e Rio devolveu-lhe palavras simpáticas. Durante a campanha, Montenegro e Rio passearam de carro e de braço dado na incursão pelo distrito de Aveiro. Um antigo adversário convertido em aliado competente.