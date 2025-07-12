Na Fundação Champalimaud, os peixes-zebra são utilizados como "avatares" para testar tratamentos personalizados para o cancro

Tudo acontece no primeiro piso da Fundação Champalimaud, numa ilha e numa bancada no meio de outros projetos em curso, com vista para o jardim tropical entre a clínica e os laboratórios. A investigação envolve uma equipa de 10 pessoas, entre especialistas em cancro da mama e dos ovários e informáticos dedicados ao algoritmo de Inteligência Artificial que também ali está a ser desenvolvido. Rita Fior é quem dá o nome ao laboratório e lidera o projeto “zAvatar”, um estudo dedicado à criação de um modelo que prevê que tipo de tratamento oncológico é mais adequado para o tumor individual de uma pessoa, sem a sujeitar a rondas de terapias “inúteis” e com enormes efeitos secundários.

“O nome do projeto foi dado pelo investigador americano David Langer, que conhecemos também dentro desta área. Na altura, chamavamos-lhe Patient Derived Xenograft [xenoenxerto derivado do paciente, na sua tradução literal], os PDX. Depois, não sei porquê, acho que foi quando saiu o filme [“Avatar“, de James Cameron], começou a falar em avatares”, conta ao Observador a investigadora principal, explicando, ao mesmo tempo, o princípio base da sua experiência — o facto de se testar “num avatar” em vez de na pessoa diretamente. “Temos que vender o peixe, temos que vender a ciência”, continua. Em julho, a equipa recebeu uma bolsa de 100 mil euros da Liga Portuguesa Contra o Cancro — a maior quantia monetária alguma vez atribuída pela organização.

Seja PDX ou zAvatar, o nome não é o mais importante para Rita Fior. O foco, neste momento, é a utilização do embrião do peixe-zebra — que partilha cerca de 70% dos genes com o ser humano — para testar a eficácia dos vários tratamentos oncológicos disponíveis no mercado para pacientes com cancros avançados da mama e nos ovários. O processo em si é relativamente simples na sua teoria, mas a execução é mais complexa do que aparenta. A especialista explica que tudo começa com a recolha de células tumorais dos doentes, em paralelo com a criação destes peixes-zebra numa outra secção da Fundação Champalimaud.

A criação de peixes-zebra e o robot que alimenta os “bebés” quatro vezes por dia

Para chegar à “maternidade”, é preciso descer até à “cave” da Fundação Champalimaud, numa área onde os protocolos de acesso são rigorosos. É obrigatório calçar capas para os sapatos, vestir uma bata esterilizada, uma touca para o cabelo, máscaras e luvas. No chão existem marcas que delimitam onde podemos circular com e sem a proteção. Já equipados, seguimos em frente num longo corredor com portas que abrem automaticamente à medida que nos aproximamos, ao nível do mar e em paralelo com o Rio Tejo. Não há janelas, mas vemos, ao longe, uma sala onde se concentram estes animais.

Nas quatro paredes onde se encontram as centenas de tanques, já se pode tirar a máscara da cara, mas todos as outras camadas de proteção mantêm-se para não interferir, de qualquer forma, com as várias experiências que decorrem em simultâneo naquela sala. O nome oficial é biotério, salas onde diferentes tipos de animais são criados para fins científicos, em ambientes extremamente controlados. Neste caso específico, existem cerca de 30 mil peixes-zebra, a única espécie presente nas instalações visitadas pelo Observador. Nas salas vizinhas estão outras espécies marinhas e também ratinhos, que não foram utilizados no estudo em questão.

Todas as condições são controladas. Desde a temperatura e o pH da água, à luz na sala e até a própria condutividade, que está a ser alterada gradualmente para preparar os peixes para as obras que vão acontecer no biotério em agosto. “A obra vai emitir algum som, alguma vibração e, por isso, estamos a antecipar [os seus efeitos], que podem causar algum stress nos animais”, explica a gestora da Plataforma dos Peixes da Fundação, Joana Monteiro, mencionando que os peixes-zebra “têm uma capacidade muito boa de se adaptar a diferentes condições, de forma gradual”, ao contrário dos possíveis patogénicos que se pudessem alojar nos tanques durante este período. Para tal, continua a especialista, misturam ainda alguma água salgada no habitat predominantemente doce dos peixes, que conseguem lidar com a mudança sem qualquer problema.