"Não tratamos a dor das pessoas, tratamos de pessoas com dor"

Uma iniciativa

Este artigo faz parte da série “O que eu aprendi com a dor dos outros”, um conjunto de reportagens escritas por um jornalista a partir de entrevistas com profissionais de saúde que acompanham doentes com dor crónica.

“Que vida é a desta pessoa para além da dor? Quem é esta pessoa para além da dor que tem?”

Esta foi uma das coisas que os meus doentes me ensinaram: que é importante ouvir a história de vida deles. Olhar para cada um, não só como um paciente com dor, mas como uma pessoa que tem uma vida para além disso. As dores das pessoas e a forma de as aliviar têm de ser enquadradas num contexto, o clínico e o da vida daquela pessoa.

No início da minha carreira, em 1998, trabalhei em cuidados intensivos e intermédios pós-cirúrgicos. É um serviço onde a dor aparece com hora marcada. Quando somos operados, todos sabemos que pode doer um pouco, pelo menos no sítio da intervenção. Mas, sendo uma dor aguda, que surge como resposta direta à cirurgia, também sabemos que há medicamentos capazes de a controlar e é esperado que passe com o tempo.

Foi nessa altura que me inscrevi numa pós-graduação em Anestesiologia para Enfermeiros. Os professores podem marcar o nosso caminho e foi isso que aconteceu comigo numa das aulas sobre dor. O professor José Manuel Romão despertou o meu interesse pela dor crónica e veio a ser o meu “big boss da dor” durante décadas, já que foi, até há poucos meses, responsável pela Unidade de Dor do Hospital de Santo António, no Porto, onde trabalho há mais de vinte anos.

É aqui que tenho aprendido a intervir na dor do ponto de vista “biopsicossocial”: como algo que não acontece só no corpo, a nível físico, mas que tem também uma componente psicológica e social que é necessário cuidar.