“Hoje é dia de assinalar a recuperação de liberdade dentro do nosso sistema financeiro e credibilização do sistema aos olhos europeus e dos investidores. É um marco importante”. Foi assim que Fernando Medina, ministro das Finanças, enfatizou o relatório preliminar do comité que monitoriza o plano de reestruturação do Novo Banco no sentido de libertar a instituição das amarras de Bruxelas. A Comissão Europeia sinalizou, segundo divulgou o Ministério das Finanças, que vai dar o processo de reestruturação do Novo Banco como concluído, assim que veja as contas auditadas.

O Novo Banco nasceu em 2014, após a resolução do Banco Espírito Santo (BES). Foi vendido à Lone Star em 2017 e com a venda chegou um mecanismo, designado de capital contingente, que obrigou o Fundo de Resolução (constituído com dinheiro dos outros bancos, mas que teve garantias públicas) a injeções de capital anuais para permitir que o Novo Banco não entrasse em incumprimento. Um mecanismo que permite injeções de capital até 3,89 mil milhões de euros.

Agora, ao fim de cinco anos, o Novo Banco está prestes a receber a chave da liberdade em relação a Bruxelas. Mas o que significa isso?

A partir de quando é dado como concluído o processo de reestruturação?

