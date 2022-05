BCP, BPI ou... a bolsa? "Limpo" pelo Estado, quem vai ficar com o Novo Banco?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A gestora de fundos norte-americana Lone Star, que tem 75% do Novo Banco, garantiu ao Observador não ter planos de venda da participação “no curto prazo” e falou de uma “próxima etapa de desenvolvimento do banco e de plano de médio prazo“. Ao mesmo tempo, os bancos mais frequentemente apontados como possíveis interessados vão dizendo que nada estará iminente – fazendo baixar de tom, embora não totalmente, os rumores que existem no setor de que a Lone Star iria partir para a venda assim que a Comissão Europeia oficializasse a conclusão do processo de reestruturação do Novo Banco (o que pode acontecer nas próximas semanas ou meses). Agora que está “limpo”, graças a dinheiros (ou ajudas) públicos, qual é o futuro do Novo Banco?

Também nos últimos dias, o Jornal de Negócios noticiou que nos planos da Lone Star poderia estar uma venda em bolsa do capital do Novo Banco, ou pelo menos parte dele – algo que, além do encaixe financeiro que poderia significar para a gestora de fundos, traria a vantagem de a Lone Star poder passar a ter um indicador (real e atualizado ao minuto) sobre o valor da sua participação, isto é, uma cotação bolsista líquida. “Para a Lone Star, é importante tornar o investimento transacionável, mesmo que não o transacione“, explicou fonte do setor.

Esse cenário poderia ser vantajoso para a Lone Star, mas não traria a consolidação do setor que há vários anos é apontada como necessária. “Portugal tem um banco a mais, dada a dimensão do mercado“, acrescentou a mesma fonte, e uma venda do capital em bolsa deixaria tudo na mesma, nessa perspetiva, mantendo inalterado o número de concorrentes e não permitindo as potenciais sinergias que estão à mão de semear – sobretudo numa união com o BPI ou com o BCP – e que poderiam contribuir para assegurar maior rentabilidade e eficiência no setor bancário em Portugal.

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, já disse no passado que a banca portuguesa “só teria a ganhar” com essa consolidação. Questionado diretamente na terça-feira, pelo Observador, sobre os eventuais planos de cotação do Novo Banco em bolsa – o que adiaria, pelo menos por mais algum tempo, essa consolidação – Centeno recusou comentar: “Seria totalmente inapropriado que o Banco de Portugal se pronunciasse nessa medida, estamos apenas perante informação parcelar, pelo que vamos ter de aguardar o que o futuro nos reserva nessa dimensão”.