O BCE já subiu, este ano, por quatro vezes as taxas de juro, não havendo sinais de que as subidas vão parar. Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, assume, em entrevista ao Jornal de Negócios, estar de acordo com as decisões tomadas: “Subscrevo todos os aumentos de taxa que até este momento foram feitos pelo BCE”, garantindo uma posição “totalmente alinhada com a decisão que foi tomada”. Já este mês a subida foi de 50 pontos base, menor do que os 75 pontos base que por três vezes anteriores o BCE decidiu elevar as taxas.

“Haver mais subidas é uma inevitabilidade e a previsibilidade da política monetária, que é altamente desejável, acontecerá de forma mais óbvia para todos assim que a inflação começar a cair”, acrescenta, ainda que admita que as taxas de juro continuam historicamente baixas. Mas e quando é que a inflação começará a cair? “Gostaríamos que a inflação já tivesse começado a cair. A razão na Europa pela qual isto não aconteceu são fatores que estão fora do controlo do BCE: a guerra, a sua extensão, a crise energética”. O governador acredita, ainda assim, que “vai começar a cair muito mais cedo” que 2025. O mandato do BCE é para garantir estabilidade nos preços, em torno de uma inflação média, a longo prazo, à volta dos 2%. Mário Centeno acredita que esse objetivo será conseguido, assim que os choques inflacionistas terminem.

“Atingir os 2% a partir do momento em que a inflação começa a cair – se não houver mais choques – posso quase garantir que, com as expectativas ancoradas, é uma questão de tempo”. O governador acredita, por outro lado, que “a recessão [na Europa] ainda é evitável. Não está em nenhum dos cenários base do BCE, da OCDE, da Comissão Europeia. Não é parte do cenário base que temos para a economia portuguesa. Hoje, com os instrumentos que temos e com o que conhecemos da evolução da economia ainda é possível” evitar a recessão.

Christine Lagarde tem alertado para a necessidade das políticas orçamentais dos estados da zona euro não contrariarem as políticas monetárias.

