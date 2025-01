Numa terra em suspenso, se a Tupperware cair não cairá sozinha. "Não será fácil absorver toda a gente"

A ligação à fábrica nem por isso se perdeu. Hoje, a Tupperware emprega as duas filhas, uma com “62 ou 64, nem sei bem”, a outra seis anos mais nova. O genro também lá esteve, mas reformou-se; os netos também passaram por lá uns tempos, mas saíram para outras empresas. É, aliás, difícil passar por alguém nas silenciosas ruas da freguesia que não conheça quem lá trabalhe ou lá tenha trabalhado. Também por isso, o anúncio do fecho abalou-a. “As minhas filhas choraram. Há muita camaradagem. Andam desgraçadas das mãos e dos braços, mas gostam daquilo. Gostam do pessoal. Estamos à espera para saber o que vai acontecer.” Tanto elas como as outras dezenas de trabalhadores têm vivido os últimos dias em incerteza e incógnita.

O anúncio público do fecho foi feito pela Câmara de Constância, numa publicação no Facebook, depois de muito se especular sobre as consequências que poderia trazer o processo formal de insolvência nos EUA avançado pela Tupperware Brands, a casa-mãe. Oito de janeiro foi a data apontada para o encerramento da fábrica onde há muito se admitia o fim, mas nunca se acreditou realmente nele.

Mas um dia antes, esta terça-feira, vários trabalhadores com quem o Observador conversou à porta da empresa, em Montalvo, ainda desconheciam o futuro que lhes reservava — a eles e à fábrica. Dizem-se em suspenso até à reunião de quinta-feira que terão com o diretor e os advogados da fábrica e onde esperam conhecer os próximos passos. Também querem saber a que compensações terão direito se o fecho e o despedimento forem as vias escolhidas. Ou perceber que outras hipóteses estão em cima da mesa.

“Na última reunião que tivemos, o diretor disse-nos que há uma de duas soluções: a insolvência ou a liquidação“, conta um trabalhador, que pediu para não ser identificado. “Disseram-nos para virmos hoje [terça-feira] e amanhã [quarta-feira] para trabalhar”, comenta uma trabalhadora. E na quinta-feira, também? Foram convocados à fábrica, mas não sabem se vão laborar. “Saberemos nesse dia de manhã”, atira outro funcionário.

A incógnita tem-se adensado porque, como escreveu o Observador, não entrou qualquer pedido de reestruturação ou de insolvência na justiça portuguesa. A DGERT (Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho) também indicou, esta segunda-feira, em resposta ao Observador, que, “até à presente data, não foi registado qualquer processo ou pedido nesta Direção-Geral referente à empresa Tupperware” para quota de despedimento coletivo ou informação de encerramento da fábrica.

“Não há comunicação connosco“, lamenta um trabalhador, que diz ter sabido pelos jornais sobre a intenção de fecho de portas. Também espera com expectativa pela reunião de quinta-feira, mas já pôs mãos à obra. “Comecei a enviar CV [curriculum vitae]”, diz, apontado em direção de um aglomerado de outras empresas da zona industrial de Montalvo. “Estamos praticamente todos a fazer isso”, acrescenta o colega ao lado.

Já as filhas de Irene Gaspar, segundo a mãe, ainda não começaram a pensar no que fazer depois, se o caminho for — efetivamente — o encerramento da fábrica. Também precisam de esclarecer que compensação terão. Mas há uma esperança miúda de que a empresa volte atrás, que alguma solução de última hora surja e faça mudar o rumo da icónica fábrica e dos seus quase 200 trabalhadores, a maioria entre a casa dos 40 e dos 60.

“Quem lhes vai dar trabalho a elas com aquela idade? Já para os novos não há… Têm as rendas das casas para pagar”, observa Irene. “Peço a Deus nosso senhor que não feche. Mas se fechar pelo menos que elas levem qualquer coisinha.”

Tupperware leva consigo outro negócio de décadas

O carro desconhecido estacionado num dos acessos do seu terreno chama à atenção de António Dias Mariano, de 75 anos. “Também estão aqui pela Tupperware?”, pergunta, dentro do carro todo-o-terreno que percorreu uma estrada de terra batida ladeada pelas oliveiras que lhe pertencem. Tem vista direta para a fábrica branca que, tal como Irene Gaspar, também ele viu nascer — e crescer.

“Começou como um fábrica pequena e foi expandindo. Há uns anos fecharam uma fábrica em França e outra em Madrid e esta foi crescendo. Aumentaram brutalmente o edifício ali para trás”, diz. A fábrica foi-se expandido e consigo vieram “outras indústrias que depois não se aguentaram e fecharam”. “Eu tinha uma fábrica da rações aí acima que vendi. Tínhamos um matadouro grande. Isto já foi uma zona industrial ativa”, conta. Agora, não tanto, confessam vários moradores com que o Observador foi falando pelas ruas de Montalvo.

“A preocupação é geral. É muita gente, ainda mais se tivermos em conta o pessoal que não trabalhava na Tupperware mas fazia serviços só para eles”, acrescenta António Mariano, nascido a poucos quilómetros, em Abrantes, mas que ali fez vida.

É que se cair, a Tupperware não irá sozinha. Além dos funcionários da fábrica ou da rede de vendedores em suspenso que se socorriam da marca para ganhar um extra, pelo menos uma empresa dependia a 100% da marca cujo produto deu nome a um objeto. E, sabe o Observador, está neste momento sem atividade. Os poucos trabalhadores que já tinha — no auge chegaram a 30, mas foram reduzindo nos últimos anos — foram dispensados.

Ironicamente, é na Rua da Esperança que os armazéns da Transmontalvo — que se dedicou durante décadas ao embalamento de produtos da Tupperware — se vão mantendo de pé, embora sem a atividade que teve que durante anos. Os donos da empresa — que o Observador encontrou a desmontarem as prateleiras que no passado acomodavam as caixas de cartão com os produtos da marca, que seguiam depois para outras geografias — não quiseram prestar declarações.