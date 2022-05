O copo de galão, um mistério do design

Quando o empregado do café finalmente pousar o galão na sua mesa, observe o copo com mais vagar. Não se preocupe que o galão não arrefece depressa. Segure no copo e passe os dedos pela sua superfície. É difícil descrevê-lo: não é grande nem pequeno, nem largo nem estreito. É um copo modesto, de vidro espesso e fundo grosso, mas com pormenores que refinam a sua aparência. A ondulação da superfície do copo dá-lhe interesse. A base mais estreita afina a regularidade primitiva do cilindro. As linhas das facetas altas espelham a luz, com um discreto brilho de cristal. As facetas aumentam a resistência do vidro e ao mesmo tempo disfarçam riscos e cicatrizes de lavagens constantes. O canelado suave é uma textura agradável ao toque, que não escorrega, e que permite a quem pega no copo perceber a temperatura do líquido sem se queimar facilmente. A borda lisa e larga no topo reforça a resistência do copo e conforta os lábios de quem bebe. Não é inquebrável, mas sobrevive bem à vida dura dos cafés e pastelarias, às máquinas de lavar loiça das cozinhas industriais, aos empregados apressados e aos clientes desajeitados.

O copo de galão resulta de uma combinação graciosa de material resistente para quem o serve, agradável para quem o usa. Mas, apesar dos seus detalhes, um copo de galão nunca será um objeto elegante, como uma chávena de chá de porcelana fina. E não há no gesto de segurar num copo de galão a sofisticação de pegar uma chávena de chá pela ponta dos dedos. São membros de famílias diferentes que não se misturam.

Até meados do séc. XX, também os clientes dos cafés não se misturavam com as clientes das salas de chá em Portugal. Os cafés portugueses eram locais de boémia masculina onde as senhoras não entravam. Entre nuvens de tabaco e de política, inalavam-se conversas movidas a café, vinho e jornais, tais como as conhecidas histórias dos cafés Martinho, Nicola, Chave D’Ouro, A Brasileira, e de tantos outros nos relatam. Do outro lado da rua, as senhoras elegantes faziam pausas nas suas compras para tomarem o chá da tarde. Nas salas de chá e confeitarias, como a Patisserie Benard, a Confeitaria Nacional ou a Pastelaria Foz, recuperavam o fôlego perdido a escolher tecidos, adoçando sussurros entre chávenas de porcelana, pastelaria fina e menus escritos em francês.

A história dos cafés e das salas de chá portuguesas é conhecida, e, no que diz respeito a Lisboa, não há melhor relato deles do que o da Marina Tavares Dias, sobretudo nos seus célebres livros dedicados à Lisboa Desaparecida. Também é Marina Tavares Dias que descreve como café, jornais e vinho, de um lado, e chá e bolos de outro, dois universos tendencialmente separados, viriam a encontrar-se em Portugal algures a meio do séc. XX, nas figuras mais indiferenciadas dos snack-bares e dos cafés/pastelarias com fabrico próprio que ainda hoje existem em todo o país.

Curiosamente, é essa também a data aproximada em que os copos de galão começaram a aparecer nos catálogos das fábricas de vidro portuguesas.