O dono da bola que sempre teve o infinito escrito nas costas. Iniesta, o maior Bola de Ouro que não chegou a sê-lo

As palavras de Pep Guardiola, em 1999, tornaram-se famosas e foram dignas de futurologia. Na altura, o então capitão do Barcelona aproximou-se de Xavi, quatro anos mais velho do que Iniesta e já a jogar na equipa principal, e não teve meias palavras. “Tu vais reformar-me. Este miúdo vai reformar-nos a todos”, atirou o agora treinador do Manchester City, que ainda não podia imaginar que seria ele próprio a potenciar a ligação umbilical entre os dois pequenos génios.

Estreou-se pela equipa principal em outubro de 2002 e ainda com cabelo, pela mão de Louis van Gaal e desde logo na Liga dos Campeões, contra o Club Brugge. A temporada foi particularmente complicada para o Barcelona, com um sexto lugar na La Liga e uma eliminação na primeira ronda da Taça do Rei, e Frank Rijkaard assumiu o comando técnico na época seguinte e já com Joan Laporta como presidente. Iniesta foi um dos vários produtos de La Masia a fixar-se na equipa principal com o neerlandês, participou na conquista do bicampeonato de 2005 e 2006 e na vitória na Liga dos Campeões nesse último ano, mas só iria tornar-se tudo aquilo de que nos recordamos com Pep Guardiola.

O antigo capitão tornou-se treinador em 2008 e juntou-o progressivamente a Xavi e Busquets, construíndo um meio-campo que se tornou a pedra basilar do tikitaka que conquistou a Europa. Iniesta nunca foi o mais rápido ou o mais forte, nunca teve o lado físico do jogo a favorecê-lo ou a possibilidade de ganhar duelos com o corpo – mas Iniesta via o que os outros não viam, corria menos porque sabia para onde correr e dava a ideia de que acompanhava as jogadas sempre um segundo antes dos restantes. Como Guardiola explicou, certo dia, era “um mestre da relação entre o espaço e o tempo”.