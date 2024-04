O "Fado Alexandrino" de Nuno Cardoso: "Este Portugal em que o trauma é escondido é a raiz da democracia"

Voltando ao Fado Alexandrino…

Estava a lê-lo, e depois li-o mais tarde, na Zambujeira [do Mar], numas férias em família. Mas esta ideia de trabalhar sobre os ex-combatentes, a Guerra Colonial, é uma coisa que me vem desde o início. Já o li com olhos de adulto [nessa segunda vez]. E afetou-me profundamente. Até porque ressoa na história da minha adolescência, do que ouvi do meu pai, e não só. A minha família, os meus tios, esteve tudo na Guerra Colonial. Quer se queira, quer não, a Guerra Colonial é uma experiência partilhada para as famílias pobres, sobretudo. A minha família é uma coleção de soldados e cabos. Mais do que isso, não. Houve alguns que estiveram em Angola, houve alguns que estiveram na Guiné, caso do meu pai. O meu tio esteve em Moçambique. Em fases diferentes. Na minha família, acompanhei histórias dos vários teatros de guerra, em várias gerações, e várias experiências.

Falavam sobre isso?

Mais ou menos. Às vezes, falavam, quando estavam juntos. E ser criança é fantástico, porque os adultos partem do princípio de que as crianças não ouvem. Portanto, fui testemunha de coisas e de histórias que talvez agora, ou mais adulto, não diriam. Mas, por exemplo, lembro-me que, passados muitos anos, no Natal, estava com a minha mulher à lareira, com o meu pai, e ele começou a contar-lhe a ela histórias que nunca nos contou. Isso deixou-nos muito espantados. Todo esse universo fundamental para ser quem seremos sempre, que é a infância, e a experiência da Guerra Colonial, a experiência de Moçambique, estavam muito presentes no meu imaginário. E, de repente, aquilo [Fado Alexandrino] calou fundo. Sou beirão. Há uma frase em que a [personagem] Esmeralda diz que se sentia apertada pelo granito e pelos pinheiros. Achei genial. Como é que um lisboeta consegue perceber tão bem a Beira e, numa frase, defini-la? Aquilo andou à minha volta. E depois comecei a brincar com esta ideia de o levar a palco.