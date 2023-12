Marcamos encontro com os Pluto no Centro Comercial STOP, esse ninho criativo que tem estado rodeado de polémica. Avançamos pelos corredores escuros, musicais, e chegamos ao Largo Recording Studio, o estúdio de gravação do baterista, Ruca Lacerda, que funciona também como sala de ensaios. Quando a porta se abre, é como se entrássemos noutra dimensão, tal o contraste.

Lá dentro, há uma luz quente que se une às cores vibrantes dos instrumentos e um sofá onde se sentam os quatro músicos que, em 2002, formaram aquele projeto de rock: Manel Cruz (voz e guitarra), Peixe (guitarra), Eduardo Silva (baixo) e Ruca. Manel e Peixe vinham dos Ornatos Violeta, Ruca era um pouco mais novo e Eduardo um pouco mais velho, o que resultou numa “salada fixe geracional”, lembra Peixe.

Os Pluto abrem, então, o álbum de memórias. As de uns completam as dos outros, há riso solto e algumas reflexões. Olha-se para trás só para entender o presente, porque existem novidades na calha, mais caminho para andar. No passado mês de novembro, a banda editou um tema novo: Túnel, disponível nas plataformas digitais, é o primeiro original a ver a luz desde o lançamento, em 2004, de Bom Dia, o único álbum editado desde a criação do grupo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.