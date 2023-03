Não há pedra da calçada em Campo Maior que não tenha o dedo de Rui Nabeiro. Um jardim maltratado era motivo para o fundador da Delta pegar no telefone. Uma muralha ao abandono rapidamente se transformava num dos maiores projetos de requalificação do país. Rui Nabeiro era assim também com as pessoas. Que nem por isso desmobilizavam quando o ouviam dizer: “Hoje é domingo, é dia de descanso, mas amanhã cedo tratamos disso”. Em Campo Maior, há um longo domingo que está agora a começar.

Do bairro à Primeira, o clube que era família

A morte de Rui Nabeiro no passado domingo, 19 de março, ainda não é palpável na terra que cresceu à volta da quarta letra do alfabeto grego. Em Campo Maior, os verbos ainda se conjugam no presente. “É uma pessoa como não existe outra igual”, diz Carlos Restolho, que na segunda-feira em que a vila raiana parou para homenagear Rui Nabeiro, destoa das milhares de pessoas que saíram à rua de luto. Enverga o verde bandeira do Campomaiorense.

