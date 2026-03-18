"O futuro do selecionador pode esperar, o Mundial não". Entrevista a Roberto Martinez, selecionador nacional de Portugal

Olhando para a parte desportiva: já admitiu que quer ganhar o Mundial. O que é que seria uma má prestação de Portugal?

Não estarmos ao nosso nível. No futebol, nós podemos medir o nosso desempenho sem olhar para o resultado. Nós estamos juntos há mais de 3 anos, há 36 jogos. E precisamos de ser nós mesmos. Contra a França, no Euro 2024, a primeira parte não é de Portugal. Mas na segunda parte muda tudo: foi uma equipa que acreditou muito naquilo que nós somos, no talento que temos e fomos a melhor equipa também no prolongamento. A segunda parte é de equipa campeã da Liga das Nações, mas a equipa da primeira não conseguia ganhar a competição. Se tivermos uma prestação no Mundial ao nível da primeira parte contra França, não podemos estar satisfeitos. Mesmo que ganhemos o jogo. Temos uma ideia muito clara do que é a nossa seleção, como queremos jogar e como queremos usar o nosso talento. É assim que queremos medir a nossa prestação.

Este Mundial vai ter também algumas alterações nas leis de jogo: vamos ter paragens de 3 minutos em cada parte, as cooling breaks. Isto quebra o ritmo das equipas, mas há também algumas alterações a nível de arbitragem. Como é que a seleção nacional se vai preparar para isto?

Há um aspeto que é difícil de preparar, que é o protocolo das tempestades. Isso é diferente, porque acontece nos Estados Unidos e vai ser o mesmo protocolo no Canadá e no México. Quando há uma tempestade para tudo e aí é um momento difícil de gerir.

Preocupa-o o que aconteceu no Campeonato do Mundo de Clubes, por exemplo?

Sim, sim, porque é muito imprevisível. Normalmente quando há uma paragem, a equipa que está a ganhar tem um papel muito difícil. E é um aspeto que é difícil de preparar. Já as pausas de cooling break, acho que é um aspeto muito interessante e muito positivo, porque há muitos momentos durante os jogos onde vemos os guarda-redes a ir ao chão e isso, na verdade, é um cooling break. É uma pena porque isso não está ao nível do fair play que precisamos de ver nos jogos de futebol. Acho que agora dois cooling breaks fazem sentido: sempre no minuto 21 na primeira parte e no minuto 21 na segunda parte. É um momento de saúde, de poder beber líquidos, mas também é uma paragem tática. Eu acho que é um aspeto interessante. Vamos tentar utilizar isso durante o estágio de março. Estamos a tentar ter cooling breaks já nos dois jogos.

Nos jogos com México e Estados Unidos?

Sim, vamos tentar, porque é um aspeto importante para as seleções adversárias também, acho que é um protocolo importante. Há uma troca de informação, pode ajustar-se aspetos táticos, seja bola parada, seja boa corrida. Eu acho que é um aspeto que muda o futebol e acho que retira a falta de fair play que já vimos com as equipas que tentam ganhar uma paragem durante o jogo. Faz sentido utilizar já nos próximos quatro jogos: os dois de março e os dois amigáveis de junho, antes do Mundial. Que sejam quatro jogos onde, como equipa, possamos já preparar isso. Já o protocolo das tempestades preocupa-me mais, porque acho que começou noutros desportos americanos e não tem a cultura do futebol em mente. Acho que é um bocadinho mais difícil de preparar com os jogadores.

Sim, no Mundial de Clubes, o Benfica teve um jogo em que esteve mais de uma hora à espera, com o jogo suspenso…

Eu acho que o problema não é a paragem de uma hora e meia, o problema é que ninguém sabe a duração da paragem. Porque começa em blocos de 30 minutos. Quando são os primeiros trinta, paramos, estamos na conversa e podemos organizar o tempo. Quando já é trinta, mais trinta, mais trinta, é muito difícil recomeçar o jogo com clareza tática, com a mesma intensidade. E foi o que aconteceu nesse jogo. Eu acho que o Benfica, depois da paragem, mereceu ganhar o jogo. Faz parte da complexidade do Mundial. Eu acho que agora precisamos de compreender que o Mundial é muito complexo e não se trata de ser a seleção perfeita, mas sim a melhor seleção na adaptação em tudo aquilo que possa acontecer durante o Mundial.

O Roberto já nos falou um pouco das seleções que vão defrontar Portugal: quanto ao playoff, prefere Jamaica, Congo ou Nova Caledónia?

No Mundial, os adversários são o que são. Não podemos escolher. O que é importante, acho eu, é estarmos no grupo K e termos o primeiro jogo dia 17 de Junho. Para mim é uma vantagem para podermos gerir o nosso tempo desde o fim da época até a viagem para os Estados Unidos. Nós viajamos no dia seguinte ao primeiro jogo do Mundial, no dia 12. Isso é muito diferente do que estar lá no primeiro jogo. Poder testar agora em Março os novos protocolos para o Mundial liberta muito aquilo que nós precisamos de fazer em Junho.

A Colômbia tem os “portugueses” Luis Suárez e Richard Ríos, que estão a fazer uma boa temporada. O que acha deles?

São jogadores que cresceram muito. Acho que o Luís Suárez foi, sem dúvida, o melhor jogador da II Divisão de Espanha. E quando chega ao Sporting é um passo exigente. Mas eu acho que depois de 6-7 jogos, o Luís Suárez está a um nível muito alto seja na Liga, seja na Liga dos Campeões. O Richard Rios acompanhei o seu percurso no Mundial de Clubes. Uma equipa brasileira [Palmeiras] também muito tática e ele está a crescer muito na Europa com um papel importante dentro da exigência do Benfica. Também têm jogadores como o Luis Díaz e como o James. Um treinador argentino que já conhece o futebol colombiano muito bem e a equipa foi muito competitiva contra a Argentina, a campeã do mundo. Uma equipa que joga olhos nos olhos. Tiveram um jogo amigável contra a nossa campeã europeia, a Espanha, e ganharam em Wembley. Estamos a falar de uma equipa que se adapta muito bem, que dá o seu melhor quando o jogo é difícil. E os jogadores, a um nível individual, estão em bons momentos de forma. É, para nós, uma equipa fantástica para poder medir onde é que nós estamos no terceiro jogo.

Para si, quem são os favoritos a vencer este Mundial?

Há poucas pessoas a falar do aspecto psicológico. Este é o meu terceiro Mundial e eu acho que o aspeto mais diferenciador e mais importante de uma seleção para poder ganhar o Mundial é o aspecto psicológico. Acreditar que isso pode ser feito. É muito difícil uma seleção que não ganhou o Mundial ser considerada favorita.

Acha que alguma pode surpreender?

Eu acho que é difícil que não seja uma equipa como a Espanha, como a França, como a Argentina, como o Brasil. Equipas que estão em bons momentos de forma e que já ganharam o Mundial. Quando uma seleção nunca teve uma geração a ganhar o Mundial, então precisa de ganhar confiança. Espanha não ganhava um torneio internacional e depois ganha três consecutivos. Isso é um aspeto que não é técnico, não é o aspeto de talento, não é o aspeto tático. É um aspeto psicológico, de acreditar muito e criar uma dinâmica muito positiva.

Mas mister, quem tinha aquela equipa de Espanha…

Claro, mas há muitas boas equipas que não ganharam. Estamos a falar do Mundial. O Mundial tem os melhores jogadores do mundo. Portugal tem qualidade para ganhar o Mundial? Sem dúvida. Temos jogadores para ganhar o Mundial. Sem dúvida.

Hoje em dia temos qualidade para ganhar a qualquer seleção do mundo…

Sem dúvida e já mostramos isso na Liga das Nações, na edição mais exigente de sempre. Foram dez jogos, quartos-de-final, depois Alemanha fora de casa, depois a Espanha a quem nunca tínhamos ganho numa final. O talento do balneário português é inquestionável. Estamos a falar dos jogadores nos melhores balneários das equipas europeias com uma exigência de ganhar, mas só talento não dá para ganhar o Mundial.

Mencionou agora a conquista da Liga das Nações: aumenta a confiança da seleção?

Ajuda, ajuda. É impossível trabalhar a confiança no relvado. É impossível. No treino treina-se a estratégia. A confiança chega quando se ganham torneios, quando se ganha contra a Alemanha, quando se ganha contra Espanha. É isso que cria confiança. Perder um jogo na Dinamarca e conseguir reagir. Três dias depois ter a confiança para poder ganhar a eliminatória. É tudo isso. Mas também estamos a falar de momentos. O jogo contra a Colômbia é um jogo em que há detalhes e há momentos de qualidade individual nas duas equipas e decisões dos árbitros. Há muitos aspetos que fazem parte de poder ser uma seleção campeã.

Que ilações tirou de competições recentes que podem ajudar a nossa seleção no futuro?

Eu acho que o formato atual da Liga das Nações ajuda muito. A nível da Europa é a melhor possibilidade para poder medir a nossa seleção, para estarmos preparados para o Mundial. Não foi um caminho todo certo, mas é muito bom ver a nossa resiliência, como reagimos individualmente, porque os jogadores tiveram reações de muita responsabilidade e também em grupo. Eu acho que essa competição ajudou muito a construir a equipa que nós somos hoje.