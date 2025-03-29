"O Lisbon Insiders não é sobre mim. É sobre dar voz a quem está a fazer coisas boas em Lisboa"

Este ano há uma restaurant week e há bilhetes para o público assistir à gala do dia 31 de março. Porquê?

Mudámos um pouco. Os nomeados do Lisbon Insiders são selecionados por profissionais, cerca de 40 jurados, e depois reduzimos os nomeados a cinco. E, no final do dia, o que é importante são as pessoas que vão ao restaurante. Por isso, pela primeira vez, abrimos a votação ao público. Portanto, 50% é da votação do júri e os outros 50% do público. E tivemos mais de 4 mil votos do público. E na restaurant week, dissemos: “Muito bem, se abrirmos a votação ao público, devemos incentivar as pessoas a irem descobrir sítios que não conhecem”. Duas semanas antes da entrega dos prémios, convidámos os nomeados a participar na restaurant week e tinham de criar um prato especial, um menu especial, um cocktail especial ou um copo de vinho. E depois seria muito injusto pedir às pessoas que votassem e não lhes permitir que viessem à cerimónia. Mas tentámos pensar no que poderia ser mais justo e também incluir o voto do público. Não queria que, a dada altura, fosse sempre o mesmo júri a avaliar. Queria que fosse um pouco mais democrático. E o nosso público é realmente foodie. Eles percebem de comida.

Qual foi o feedback da restaurant week?

Ainda estamos na fase de análise de tudo isto. E também é importante mencionar que durante a restaurant week não estamos a ganhar dinheiro com isso. As pessoas podem participar. E temos também a ideia de começar a fazer duas edições por ano. Uma com os nomeados e outra com restaurantes que se podem candidatar.

E como é que vai ser a cerimónia? Já há vencedores?

Sim, já encerrámos a votação, por isso agora já sabemos os vencedores. É completamente confidencial. E todos os anos damos aos vencedores um presente muito especial. Por isso, este ano, todos os vencedores vão receber um avental da Yaco & Co. Será personalizado com o nome da categoria e o nome do restaurante. E este ano também há uma novidade. Não vai ser uma cerimónia em que sentamos as pessoas, como costumávamos fazer antes. Por isso, encurtámos um pouco o formato, porque não somos a Michelin. Alterámos um pouco o formato para o tornar um pouco mais informal. Será um palco central com todas as bancas de comida à volta. E o conceito é que convidamos os vencedores do ano anterior a vir cozinhar durante a noite. Por isso, podem saborear alguns petiscos dos vencedores. E depois temos a cerimónia principal onde revelamos os 12 vencedores.

Há quem compare o Lisbon Insiders a outros guias, como o Michelin?

Penso que não podemos ser comparados com a Michelin porque é uma instituição. Somos completamente opostos. Durante algum tempo um dos nossos critérios era que um restaurante com estrela Michelin não podia ser um nomeado do Lisbon Insiders porque já têm muita visibilidade. Por isso, mais uma vez, é esta ideia de apoiar um jovem chef, um pequeno projeto. O nosso conceito é um pouco diferente.

Que tipo de restaurantes é que frequenta mais?

Dependendo do contexto, mas gosto de um estilo de bistrô. Gosto quando é mais casual. Também gosto muito de tascas. Neste momento, um dos meus favoritos é o Vida de Tasca, e também o Tasca Zebras, de que gosto muito. Penso que algumas pessoas, por vezes, se enganam um pouco e pensam que o Lisbon Insiders tem a ver com restaurantes mais chiques, o que não é bem verdade. Pode ser mais por causa do design ou da marca, mas não tem a ver com sítios chiques.