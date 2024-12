Bistrô, cantina argentina, casa de bonecas italiana e o santo produto nacional: 11 restaurantes que levamos connosco para 2025

Sala Rosa

Rua do Vigário, 44. Aberto aos jantar, de quarta a domingo

É difícil convencê-lo a cruzar a cidade rumo a Alfama? Pense duas vezes. Na mesma rua onde até há bem pouco tempo funcionou o badalado Boi Cavalo, abriu portas o Sala Rosa. Saído do grupo Rosettas (que detém o Rosetta’s com a sua lógica de small plates, e o Bar Rosette, ambos no Bairro Alto) tem menos de 20 lugares (ideal para jantar a dois ou máximo a quatro) e inspiração de bistrot, mas seguindo um receituário italiano (parece uma pequena casa de bonecas saída do país da bota). A ementa não se perde num número infindável de items: contas feitas, são cinco contra cinco (cinco sugestões para partilhar, entre os 6 e os 14 euros, e cinco sugestões de massas, entre os 14 e 18 euros). E quem põe as mãos nelas, neste caso o chef Christina Daura Lobato, tratará de as apresentar quando estiver sentado à mesa.

Na primeira mão cheia, destaque para uma bela panzanella com camarão e um tártaro com polenta frita. Na mão cheia seguinte, a servir de cama há spaguetti, fettucine e pici, a conhecida massa de origem toscana — pode escolher a sua preferida. A bolonhesa vive do borrego; a carbonara não prescinde do guanciale; há uma opção com beurre blanc e bottarga; e nos tortelini cacio e pepe uma ligeira variação, com pimenta de sichuan (se optar pelo molho de tomate, previnem-nos, este inclui uma gordurinha de porco).

Se dispensar o vinho (incluindo a copo, até 8 euros, ou garrafas entre 25 e 60) há birra italiana, e duas sobremesas para finalizar: o coco e a ricota destacam-se numa espécie de butter cake, enquanto na outra sugestão, bem fresca, prevalecem o creme inglês e a erva príncipe (6 euros). Nota final: só falta uma curadoria musical à altura.

IRÚ

Travessa Fábrica das Sedas, 30B. Terça a sábado, das 19h00 às 23h00

Pé ante pé, o conceito de omakase vai conquistando lugar na capital. Ganhando lugar e fiel ao número reduzido de lugares (neste caso 8), para uma experiência intimista mas também de proximidade com as manobras atrás do balcão. Uma das entradas recentes da lista abriu portas há uns meses, discretamente junto ao Pátio Bagatela e Jardim das Amoreiras. De volta do peixe, está o chef Pedro Binotti. Já o anfitrião de serviço, que fará todas as apresentações ao longo de duas horas, tem sido Pedro Lopes, que junta o IRÚ ao seu portfolio de espaços nas imediações, onde se inclui o restaurante Salta e o bar Black Sheep — escrevemos “tem sido” já que a previsão, no dia da nossa visita, era em breve passar o testemunho a outro host.