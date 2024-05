Paulo Amado: “Durante 32 anos, só tive homens brancos no júri até que disse ‘não pode ser’"

Há algum momento de destaque destes últimos 35 anos?

Se eu tivesse que destacar o que é que aconteceu de relevante no Chefe do Ano nos últimos tempos foi que seguimos esta toada. Mantivemos como presidente António Boia, que é uma pessoa ligada a este mundo da gastronomia já há muitos anos, fomos renovando o júri no sentido de poder abrir e ter mais mulheres e ter a crescente vontade de representar diferentes perspetivas do que é a gastronomia. Nós não temos no júri do chefe do ano apenas um tipo de júri, um tipo de perfil gastronómico, temos vários. E depois mantivemos também acesa essa vontade de poder apresentar um desafio que ano após ano não se repete.

Como descreve o concurso?

Portanto, o chefe de cozinha do ano não é todo ele baseado na afirmação da contemporaneidade. É baseado na afirmação de uma ideia de portugalidade aberta. Ou seja, é a nossa identidade, o nosso produto, mas não é obrigatório usar só os produtos da nossa identidade. É sim obrigatório mostrar a versatilidade da capacidade culinária dentro daquela lógica de um artesanato culinário.

O que é que muda na vida do chefe que vence?

Para já, este é um reconhecimento entre os pares. E é um crescimento profissional. Fazem os seus pratos, estão a olhar os outros, expõem-se perante a classe e perante os jurados. E tudo isso é visto por eles como crescimento. E, portanto, depois gera reconhecimento por parte dos pares, por parte da classe e, com frequência, oportunidade profissional. Não é só um concurso de cozinha, é estares ali num determinado contexto que não é o teu normal, com o prazo, sendo avaliado por uns, sendo visto por outros, exposto a todos, a mostrar a tua capacidade profissional. É desafiante.

Porque escolheram Lamego para a final?

Uma das nossas causas tem a ver com a ideia de Portugal no seu todo. E nessa vontade de cumprir aquele ideal humanista, de podermos estar perante o acontecimento consciente e a usar os atos como ferramenta social, percebemos que o país não era só os grandes centros e, portanto, que podíamos e devíamos começar a exercer a nossa atividade fora dos grandes centros. Começámos a fazê-lo e decidimos que o Congresso de Cozinha tem a sua sede na região centro e que o Chefe do Ano tem a sua sede a norte. Temos feito no Porto e agora estamos a fazer pelo segundo ano em Lamego, que é interior, é Douro, mas onde existe também Portugal na sua força. É relevante poder fazer a afirmação deste tipo de temas que têm a ver com a identidade. Isto não é só comércio, isto é um acontecimento que, no local que acolhe, há uma obrigatória reflexão sobre o contexto envolvente.