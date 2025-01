Montenegro encontrou-se com Filipe Araújo para tentar travar candidatura independente ao Porto

A vida do PSD não está fácil na cidade do Porto. Ainda sem candidato à sucessão de Rui Moreira — o partido quer Pedro Duarte, mas Pedro Duarte vai hesitando —, Luís Montenegro encontrou-se discretamente com Filipe Araújo para tentar convencer o independente a deixar cair a candidatura e juntar-se a uma grande coligação liderada pelos sociais-democratas. Todavia, a diligência do líder do PSD e primeiro-ministro terá falhado e o ainda vice-presidente da autarquia do Porto vai mesmo avançar com uma candidatura autónoma.

Nesse encontro esteve também Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares, líder da distrital do PSD/Porto e provável candidato social-democrata à Câmara, apurou o Observador junto de três fontes conhecedoras do processo. No entanto, e apesar do esforço de Montenegro, as negociações bateram na trave quando Filipe Araújo disse estar indisponível para ser o número dois de Pedro Duarte, contrapondo com outra solução: à imagem do que aconteceu na corrida autárquica a Coimbra, em 2021, seria um independente a liderar uma grande coligação que integrasse o PSD e outras forças políticas.

Filipe Araújo seria, nesse cenário, o ponta de lança da coligação. Ora, Montenegro terá declinado a solução por entender, entre outras coisas, que seria uma lose-lose situation: se Filipe Araújo ganhasse a Câmara do Porto, o mérito seria dele; se perdesse, a derrota seria assacada ao PSD e ao próprio Luís Montenegro. Além disso, nem sequer existem garantias sólidas de que Araújo seja um candidato vencedor numa corrida que é muito importante para PS e PSD: os socialistas estão afastados do poder há praticamente 24 anos; os sociais-democratas há 12. Qualquer líder que conquistar a segunda cidade mais importante do país pode começar a lançar os foguetes na noite eleitoral e preparar o novo ciclo político nacional.