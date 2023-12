“É uma coisa pesada, sente-se no peito e dói. Consegue ser tão má, tão feia, tão dolorosa, põe-me de rastos.” Teresa Cardoso tenta explicar o que é essa “tristeza infinita” que a acompanha e que sente que nasceu com ela. Desde pequena, tanto choro e tantas lágrimas, gritos e a inexplicável vontade de dormir debaixo da cama.

Teria uns dez anos, não sabia nadar, entrou numa piscina, foi ao fundo e deixou-se estar a ver pernas e corpos a passar até perder o ar. Puxaram-na, levaram-na para o hospital. A inconstância, os altos e baixos repentinos, os cortes nos braços, as coisas que via e ouvia apenas na sua cabeça. “Eu tenho outra Teresa dentro de mim que tem outro nome.” A dificuldade em encaixar o que lhe acontece, a solidão que não a deixa sair de casa, o mal que faz a si mesma, o desejo de desaparecer, como já aconteceu. “Qualquer coisa estalou na minha cabeça. E não é um alerta, é um desejo sério e profundo de acabar com tudo.”

Teresa, hoje com 61 anos, dá entrada, pela segunda vez, na residência que o Centro Hospitalar Universitário de São João tem em Valongo para perturbações da personalidade borderline e distúrbios de comportamento alimentar. Um piso, três quartos, nove camas, sala de estar, sala de atividades.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.