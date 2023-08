Na hora de negociar a ajuda do Estado nos primeiros meses da pandemia, houve quem defendesse a separação do grupo TAP numa “TAP boa”, que ficaria com o negócio viável da aviação, e uma “TAP má” que, à semelhança dos bancos maus, ficaria com os negócios deficitários da companhia, em particular a operação de manutenção no Brasil.

Essa não foi a estratégia seguida em 2020. O Governo alegou, então, que a queda da “TAP má”, a holding TAP SGPS, arrastaria consigo a “TAP boa” porque esta tinha um crédito superior a 900 milhões de euros sobre a primeira e que ficaria por pagar. No entanto, a reconfiguração societária que resultou do plano financeiro e de reestruturação da TAP, aprovado em 2021, acabou por conduzir a um cenário similar.

De um lado, temos a TAP SA, com lucros — no ano de 2022, porque de 2023 não há qualquer resultado divulgado —, capitalizada, com liquidez sólida e a caminho da privatização. Do outro lado, ficou a TAP SGPS que perdeu o seu principal ativo — a TAP SA passou a ser detida diretamente e na totalidade pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças. E que, apesar de ter recebido uma parte do pacote público de ajuda ao grupo, apresenta uma situação contabilística de falência técnica: capitais próprios negativos de quase 1,3 mil milhões de euros em 2022, integrando os prejuízos de 162,6 milhões de euros nesse ano, de acordo com o relatório e contas consolidado consultado pelo Observador.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.