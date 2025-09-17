O que podem Trump e Starmer ganhar (ou perder) com uma visita de Estado histórica?

Seria de esperar que a relação com Carlos tivesse mais fricção, dada a posição divergente dos dois homens em relação à maior parte dos temas. O Rei ergue o ambientalismo como uma das suas maiores bandeiras, o Presidente já se referiu às alterações climáticas como uma “fraude” e, ainda que tenha parado de utilizar este termo, retirou os Estados Unidos dos Acordos de Paris. Carlos é veemente na necessidade de apoiar diretamente a Ucrânia, Trump mantém um pé atrás na sua relação com Kiev.

Apesar das diferenças, os dois chefes de Estado, que têm apenas dois anos de diferença, demonstram, publicamente, uma relação afável — que se estende ao sucessor do trono britânico. “É um homem lindo, um homem maravilhoso”, declarou sobre Carlos em fevereiro. “É um bom homem, este”, afirmou sobre William em dezembro, quando os dois se encontraram à margem da inauguração da catedral de Notre Dame. “Mesmo no cenário mais formal, há uma simpatia entre o Presidente e o Rei“, escreveu a correspondente da realeza da BBC, Daniela Relph, esta quarta-feira, notando que os dois trocaram risos e piadas em vários momentos da manhã.

A boa relação entre os dois facilita o papel do Rei como “ponte” não só para os interesses de Londres, mas de outros aliados próximos, em relação a Washington, destaca o canal britânico, elencando dois exemplos. O primeiro, quando Carlos recebeu o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dias depois da discussão na Sala Oval. O segundo, quando se deslocou ao Canadá depois das declarações de Trump para integrar o país como o 51.º estado. Em ambos os momentos, o Rei fez uma demonstração de solidariedade com aqueles que tinham sido insultados por Trump.

Desta vez, o papel de Carlos deverá ser inverso: manter Trump feliz, na véspera de este discutir acordos delicados com o Executivo. “O Governo tem o poder de convocação do Rei e tem-no utilizado de uma forma muito transacional“, declarou uma fonte da realeza à BBC. Tudo no primeiro dia de visita foi desenhado neste sentido, descrevem as fontes.