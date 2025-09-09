As contradições e as polémicas. Como o caso Epstein se transformou numa arma política contra Trump

A linha do tempo do caso Epstein

O assunto foi abordado várias vezes antes das eleições presidenciais de 2024. Membros influentes do movimento MAGA divulgavam teorias de que havia uma “lista de clientes” que teriam estado envolvidos na rede de abusos sexuais de Jeffrey Epstein. Quando Donald Trump chegasse ao poder, esses nomes seriam revelados, numa lógica de um líder antissistema que não tem medo de enfrentar as elites poderosas. “A sério, devemos publicar a lista de Epstein. É algo importante”, defendeu, numa entrevista antes das eleições, JD Vance.

Numa entrevista à Fox News antes das eleições, Donald Trump também defendeu que “provavelmente” revelaria os ficheiros do caso Epstein. Porém, o Presidente sempre foi bastante mais cauteloso do que JD Vance e a sua base eleitoral, lembrando que havia “coisas falsas” nos documentos. Ainda assim, o assunto foi ganhando relevância e importância — e as expectativas também se iam elevando. De acordo com os membros mais acérrimos do movimento MAGA, a lista de clientes demonstraria como as elites tinham vindo a proteger redes de pedofilia.

Quando Donald Trump voltou à Casa Branca, os apoiantes exigiam a divulgação imediata da lista, que sempre foi alvo de muitas especulações. Vozes da administração iam alimentando o assunto. Por exemplo, a procuradora-geral norte-americana, Pam Bondi, salientou, em meados de fevereiro, que os documentos “estavam na sua secretária” e estavam a ser “avaliados” antes de serem divulgados ao público. A responsável jurídica até organizou um evento para influencers conservadores onde distribuiu alguns ficheiros. No entanto, os documentos distribuídos nesse encontro já eram conhecidos de antemão — o que frustrou o movimento MAGA.

????BREAKING: A video is going viral showing JD Vance calling for the full Epstein list to be released – on Theo Von’s podcast. Hey JD, what changed? Let’s blast this everywhere before he tries to erase it. pic.twitter.com/ZJZt56uejx — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) July 15, 2025

A presidência norte-americana depois parou de falar sobre o assunto. Contudo, a polémica já era discutida por ativistas e influencers do movimento MAGA nas redes sociais, que exigiam respostas que tinham sido inicialmente prometidas. A base eleitoral estava a perder paciência; e houve alguém que contribuiu para exponenciar a revolta do movimento MAGA contra Donald Trump. Num bate-boca com o Presidente norte-americano no início de junho, Elon Musk, o magnata dono da Tesla, “revelou uma grande bomba” numa publicação no X (que foi apagada): “Donald Trump está nos ficheiros de Epstein. Essa é a razão pela qual ainda não foram divulgados”.

Como sempre, Donald Trump negou, mas não evitou a onda de revolta que se formava no seio da sua base eleitoral. Vários nomes do movimento MAGA ficaram ainda mais revoltados, quando, em julho, o Departamento de Justiça confirmou que, afinal, não havia qualquer lista dos clientes de Epstein, algo que a procuradora-geral e o vice-presidente asseguraram que existia durante a campanha e nos meses que seguiram.

Todas as teorias de conspiração espalhadas sobre o assunto durante a campanha eleitoral e os meses que se seguiam caíam aparentemente por terra perante esta revelação. Ao mesmo tempo, crescia a pressão (de democratas e alguns republicanos) para que todos os documentos fossem divulgados, para esclarecer os recuos e os mal-entendidos da presidência. Em contracorrente, nomes da administração Trump tentavam defender a atuação de Donald Trump.