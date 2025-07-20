O sol, a praia, a capital e uma falha de mercado. Franceses (a viver em Portugal) relançam hotel histórico da Costa da Caparica

Nos anos de 1940 e antes de existir a ponte 25 de Abril, a Costa da Caparica era a Costa do Sol, um destino de praia e saúde que podia ficar a uns meros 40 minutos de distância da capital, num trajeto que combinava o barco e a camioneta. Agora a viagem até pode demorar mais tempo, por causa dos acessos congestionados. Mas não faltam veraneantes vindos do norte para passar o dia ou apenas umas horas no areal. Só que poucos ficam para o fim de semana ou até para umas férias mais prolongadas. Uma tendência que os novos donos do hotel Praia do Sol apostam em contrariar.

Romain Dian, Matthieu Begué e Roman Carel são os três sócios principais da empresa Paparica Hotel, cujo primeiro negócio será o relançamento de um hotel histórico. Localizado na segunda linha da praia da vila da Costa Caparica (rua dos Pescadores), o hotel Praia do Sol foi fundado em 1934 e tem sido um marco na promoção deste destino que há um século é considerado privilegiado para a prática balnear e para tratamentos de saúde.

São os três franceses, mas fazem questão de sublinhar que estão a viver em Portugal há alguns anos, país onde se deu uma espécie de “reencontro” entre os três, uma vez já que existiam cruzamentos entre as respetivas famílias e negócios ligados ao turismo, restauração e à noite na região de Paris.

Dois dos investidores chegaram a Portugal vindos do Brasil, onde passaram alguns anos após viagens e um retiro para descansar depois de anos a gerir os negócios da noite em Paris. Seguindo até alguns brasileiros que decidiram vir para Portugal que estava a ficar na moda a partir de 2015. A economia do Brasil estava a perder força, a entrar em crise e a enfrentar problemas crescentes de segurança. “Fomos na onda”, sintetiza um dos promotores durante uma conversa com o Observador.

Romain Dian protagonizou projetos no setor da restauração e da noite em Paris onde foi proprietário de vários bares e restaurantes. Publicou em livro o relato da intensa experiência pessoal que o levou de Paris e do mundo da noite, onde foi empresário de sucesso muito jovem, até à Amazónia brasileira, à procura de si próprio.

Matthieu Begué tem estado envolvido no desenvolvimento de vários projetos na indústria hoteleira, com foco em hotéis boutique e hostels, tendo sido co-fundador da Maison Traversière em Paris. Para além de várias unidades hoteleiras, passou pela Boston Consulting Group.

Roman Carel é fundador da Harvest Series, plataforma de eventos e conferências vocacionada para líderes, e da consultora imobiliária Athena Avisers que atua nos setores residenciais e resorts de luxo em destinos exclusivos de Portugal a França, passando por Espanha, Turquia e Brasil. Mas neste projeto mais pessoal quer afastar-se do segmento de luxo e situar-se numa gama média.