O Papa Francisco chega a Lisboa na próxima quarta-feira, para a Jornada Mundial da Juventude, a caminho dos 87 anos. A idade avançada, os problemas de saúde cada vez mais visíveis e incapacitantes e as profecias do próprio, que há quase uma década já previa um pontificado curto, têm levantado a especulação sobre a possibilidade de Francisco seguir o exemplo de Bento XVI e renunciar ao papado em breve. Mas, apesar da idade, o Papa Francisco tem dedicado uma parte fundamental do seu pontificado ao esforço de reaproximação entre a Igreja e os jovens, procurando recentrar a mensagem da Igreja na sua própria dimensão de juventude.

Em 2019, na exortação apostólica Christus Vivit, dirigida especialmente aos jovens na sequência de uma edição do Sínodo dos Bispos sobre a juventude, o Papa Francisco dedicou um capítulo inteiro à “juventude de Jesus” para lembrar que, apesar de hoje ser difícil encontrar jovens na maioria das Igrejas, a verdade é que o próprio Jesus foi um jovem. “É importante tomar consciência de que Jesus foi um jovem”, escreveu Francisco. “Deu a sua vida numa fase que hoje se define como a dum jovem adulto.”

