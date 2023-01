Quando, no dia 18 de dezembro do ano passado, o jornal espanhol ABC divulgou uma longa entrevista com o Papa Francisco, o título aparentemente bombástico do artigo terá apanhado poucos de surpresa nos meios eclesiásticos. “Já assinei a minha renúncia em caso de impedimento médico”, lia-se na citação do Papa colocada na grande manchete do diário espanhol daquele dia.

Mais concretamente, perante uma “pergunta delicada” do jornalista sobre se não seria “conveniente” a criação de uma regulamentação própria para o caso em que um Papa fica impedido de exercer as suas funções devido a problemas de saúde ou acidentes, o Papa Francisco foi perentório: “Eu já assinei a minha renúncia. Era [o cardeal] Tarcisio Bertone o secretário de Estado. Assinei-a e disse-lhe: ‘Em caso de impedimento por questões médicas ou seja o que for, aqui está a minha renúncia. Já a têm.’ Não sei a quem a terá dado o cardeal Bertone, mas dei-lha quando era secretário de Estado.”

Apesar dos muitos sinais que Francisco foi deixando ao longo dos últimos anos apontando para uma forte possibilidade de o seu pontificado acabar por renúncia e não pela sua morte, aquela era a primeira vez que o Papa argentino assumia frontalmente que tinha essa carta preparada. “É a primeira vez que o digo”, afirmou o Papa Francisco perante os repórteres espanhóis, que até tiveram de lhe perguntar: “Quer que se saiba?”

