O trunfo "Ferreira Leite" no grande ensaio de Montenegro para a campanha eleitoral

Por Luís Montenegro, pelo PSD, pelo país. Na noite em que Luís Montenegro procurou no Conselho Nacional, o órgão máximo entre congressos, a sua relegitimação como candidato do partido a primeiro-ministro, foi Manuela Ferreira Leite a roubar todas as atenções. Afastada destas reuniões desde que deixou a liderança do partido, há mais de 15 anos, a antiga ministra das Finanças apareceu ao lado de Montenegro para fazer uma inequívoca demonstração de apoio, num discurso em que, além da defesa em toda a linha do atual primeiro-ministro, fez ainda duras críticas a Pedro Nuno Santos.

Segundo apurou o Observador, Ferreira Leite tinha dado indicações de que não queria que a sua intervenção fosse filmada. No meio de alguma confusão, e já depois de os jornalistas e repórteres televisivos terem sido convidados a sair, houve novas indicações do staff de Luís Montenegro para permitir que os jornalistas assistissem, sem captar imagens, às palavras da antiga presidente do partido. Não havia margem para dúvidas: o PSD e Montenegro queriam mesmo que as palavras de Ferreira Leite passassem para fora das paredes do Hotel Sana, em Lisboa.

Numa intervenção muito aplaudida, Ferreira Leite enumerou as tais três razões que a levaram a marcar presença neste Conselho Nacional: Luís Montenegro, o PSD e o país. “Não tendo os homens a estaleca de uma mulher pensei que pudesse de alguma forma abanar. [Então], vinha cá pedir-lhe que não desistisse. O país precisa de si”, começou por atirar a social-democrata.

Em segundo lugar, Ferreira Leite disse que decidiu marcar presença nesta reunião do órgão máximo do partido entre congressos para avisar o PSD: não era tempo para aventuras. “Tive algum receio de que pudesse haver alguma movimentação e pensei que tinha de vir cá dizer que o PSD nunca poderia alinhar numa decisão que não fosse a recondução de Luís Montenegro.” Era um claro recado para todos aqueles que conspiram na sombra contra Montenegro e que vão suspirando por Pedro Passos Coelho — que Ferreira Leite sempre combateu politicamente.