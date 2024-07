Onde estão os ex-ministros e como mudam as suas vidas quando o telefone deixa de tocar ao minuto

Durante uma das visitas nas Jornadas Parlamentares do PS há três semanas, Mariana Vieira da Silva ouviu a sirene dos bombeiros em Castelo Branco e imediatamente pegou no telemóvel à procura de um dos grupos de WhatsApp de coordenação dos incêndios. Foi uma fração de segundo onde ainda agiu como ministra da Presidência em funções, até perceber que isso é agora passado. Não é caso único entre quem saiu do Governo — mesmo com metade dos ex-ministros a manterem-se na atividade política — qualquer que tenha sido a pasta ou a intensidade da mesma. A ligação demora a desaparecer, mas também há alívio, necessidade de cortes radicais e ponderações sobre a próxima vida (há três que não descartam candidaturas autárquicas).

João Gomes Cravinho pegou no carro, pouco depois de sair de funções, e seguiu com a família até à Albânia para voltar a conhecer os países “para lá das capitais, hotéis e aeroportos”. Há duas semanas, João Costa fez 120 quilómetros de um dos caminhos até Santiago de Compostela. Fernando Medina saiu das Finanças para o Parlamento, mas também passou a explicador de matemática de um dos seus filhos e dedicou-se a perder o peso ganho com a vida desregulada de ministro. Pedro Adão e Silva isolou-se no Alentejo e cortou de forma tão radical que nem os debates das legislativas o antigo comentador viu. Ana Abrunhosa deixou de “dormir com um caderninho ao lado” para tirar notas a meio do sono, mas já anda em “profunda reflexão” para as autárquicas. Mariana Vieira da Silva já consegue chegar ao fim do dia com 30% de bateria no telemóvel sem carregar — como pouco toca, às vezes até vai ver se não avariou. E José Luís Carneiro passou a andar de transportes e a pé — no dia do debate dos polícias, na caminhada até ao Parlamento, até seguiu ao lado de alguns.

São algumas das experiências dos treze governantes que falaram com o Observador sobre o que aconteceu na passagem “brusca”, “brutal”, “radical” do centro do furacão para o silêncio súbito.

Do “vazio” das quartas-feiras, ao alívio de outros dias

“Trabalhávamos tanto que agora sobra tempo“, comenta a ex-ministra da Coesão com o Observador. E conta que o pior foi mesmo o mês que se seguiu à demissão do primeiro-ministro: “Custou-me muito novembro e dezembro e nessa altura decidi que, mesmo que o PS ganhasse as eleições, não seria Governo”. Tal como Ana Abrunhosa, Mariana Vieira da Silva também diz que foram os piores meses, até que no Natal decidiu que tinha de sair desse estado.

Hoje está no Parlamento, a ver pela primeira vez de frente a bancada do Governo onde se sentou durante os últimos oito anos — estava sempre na cadeira mais próxima de António Costa, sendo o seu braço direito desde o início. Diz que “há uma quebra abrupta de adrenalina” e que nos primeiros tempos até é difícil dormir, porque não há a exaustão normal quando se chega a casa. E fala na “sensação de vazio nas quartas-feiras à tarde” que sentiu “durante todo o mês de abril”. Era nesse dia da semana que, enquanto ministra da Presidência, preparava o Conselho de Ministros do dia seguinte: “E custava ver na televisão os mesmo sítios, os carros a chegarem para a reunião e não estar lá”.