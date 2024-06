Os dois anos e meio, a fasquia baixa de Charles Michel e as tradições de Bruxelas. Solução salomónica pode salvar Costa

A sugestão do PPE de dois anos e meio. “Só estamos a tentar seguir os tratados”

A proposta foi trazida para cima da mesa pelo primeiro-ministro croata, Andrej Plenković, a meio da reunião. O argumento é apenas um: o PPE teve um resultado global melhor nestas eleições do que nas de 2019 e, portanto, deve ter mais representatividade nos cargos de topo neste mandato. À altura, menos de dez dos lugares do Conselho pertenciam a líderes de partidos do PPE; neste momento, justificou o croata, são 12 — e talvez venham a ser mais, conforme correrem eleições futuras em países como a Alemanha e Espanha.

Como resolver isto? Recorrendo à tal ideia de cumprimento restrito dos tratados: dois anos e meio de presidência para os socialistas e, chegados ao fim, eleição de um representante dos populares para o cargo. Ao Jutarnji list, jornal de Zagreb, o croata confirmou ter defendido a ideia. “Não sei quem a divulgou cá para fora, mas defendo tudo o que disse. Acho que é bom para a nossa família política”, disse no dia seguinte à reunião.

A sugestão do PPE, que surpreendeu e irritou os socialistas do S&D é, de facto, inovadora. “É surpreendente que eles queiram ainda mais”, reconhece ao Observador Sophia Russack, investigadora do think tank de Bruxelas Centro para os Estudos de Política Europeia (CEPS na sigla original). “Não olham apenas para a percentagem que têm no Parlamento Europeu, onde são os que têm maior presença, mas não a suficiente para ficarem com todos os top jobs. Então, olham para a composição do Conselho Europeu e para o maior número de chefes de governo. Mas esse argumento é uma forma de spin — e acho que eles estão a subir demasiado a parada.”

“Só estamos a tentar seguir os tratados”, sugeria uma fonte do PPE ao Euractiv nos últimos dias. A sugestão de Plenković é, de facto, regular em termos das leis europeias, já que o mandato de presidente do Conselho é de dois anos e meio e não cinco — embora possa ser renovado por mais dois e meio. E a praxis política tem sido precisamente essa: o acordo informal entre partidos sempre foi o de renovar automaticamente o mandato de cada presidente: foi assim com Herman Van Rompuy, com Donald Tusk e, agora, com Charles Michel.

No entanto, fonte conhecedora do processo explica ao Observador que a solução pode acabar por ser híbrida. Ou seja, de facto, o compromisso pode ficar pela indicação de António Costa apenas por dois anos e meio, mas não se colocaria como moeda de troca que a cadeira passasse a ser ocupada necessariamente por uma figura do PPE. Quando o momento chegasse, as partes envolvidas logo avaliariam se era ou não útil mudar o presidente do Conselho Europeu.

Quem conhece bem as dinâmicas da bolha europeia, e quem conhece as capacidades negociais de António Costa, diz que esta solução não seria um drama para o antigo primeiro-ministro. No passado, Donald Tusk manteve-se no cargo mesmo depois de ter perdido o apoio do governo do próprio país. Charles Michel, que era contestado por quase todos, sobreviveu para contar a história. Costa, que já superou quase tudo o que havia para superar em política, mesmo quando o deram como politicamente morto, não terá grandes dificuldades em segurar as pontas num cargo em que será essencialmente um construtor de pontes.