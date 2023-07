Intrometem-se nos piqueniques; dão-nos dolorosas ferroadas que, nalguns casos, podem ser fatais; o seu zumbido insidioso não nos deixa pregar olho nas noites de Verão; alojam-se nas nossas vestes e na roupa de cama para nos sugar o sangue; parasitam os nossos animais de estimação; enervam as vacas e espantam os cavalos; devoram as colheitas nos campos e nos armazéns; invadem cozinhas e despensas e conspurcam as vitualhas; caem inopinadamente na nossa sopa; saracoteiam-se sobre as nossas mesas e pratos com as patinhas imundas que, momentos antes, acariciaram excrementos e cadáveres putrefactos; escavam galerias sob a casca das árvores, debilitam florestas de produção e arruínam jardins esmeradamente cuidados; minam sorrateiramente mobiliário e edifícios em madeira; mastigam com gosto bibliotecas inteiras; transmitem doenças que causam centenas de milhares de mortes por ano; e, last but not least, esburacam as nossas camisolas favoritas.

A relação do homem com os insectos tem sido, na sua essência, conflituosa e as suas raízes são antigas – o Livro dos Mortos, uma compilação egípcia de textos e fórmulas mágicas com origens que vão do terceiro milénio a.C. ao século VII a.C., inclui um esconjuro em que é invocado o auxílio do deus Khnum para manter à distância a “vil barata”.

