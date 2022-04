"Os liberais cansaram-se de ser bibelôs noutros partidos"

“O PSD tem perdido demasiado tempo preocupado com IL”

Houve ainda o psicodrama em torno do chumbo de João Cotrim Figueiredo como vice-presidente do Parlamento. A IL queixou-se muito de ter sido vítima do boicote do PSD, mas antes Cotrim Figueiredo tinha desvalorizado o cargo. Afinal, o cargo era importante ou não era importante?

Não. Mas vamos separar os temas: a questão da vice-presidência é um exemplo, entre muitos outros, como inúmeros organismos que dependem da nomeação da Assembleia da República, distribuição de presidências de comissões… há muita coisa que mostra que há dois partidos que parece que construíram uma casa chamada democracia e a seguir mandaram fora a chave. Desde que construíram essa casa, muito tem mudado e esses dois grandes partidos parece que têm alguma dificuldade em adaptar as regras da casa para que as regras da casa acompanhem a vontade dos portugueses.

Quando João Cotrim Figueiredo falou de “vingança” e “joguinhos” foi direcionado ao PSD.

Essa é a segunda parte da resposta. Essas declarações são uma reação a uma notícia publicada pelo Observador onde tivemos uma espécie de striptease do próprio grupo parlamentar do PSD sobre reuniões e conversas sobre esse episódio onde se usavam expressões como “jiboiar” e coisas assim. Ficámos a perceber que no PSD havia ali um incómodo com a IL.

É um primeiro sinal do que vai ser a relação entre PSD e IL daqui para a frente?Essa pergunta tem de ser feita ao PSD.

Também tentaram competir com o PSD por causa dos lugares da bancada parlamentar. Aliás, foi isso que motivou o tal incómodo nos deputados sociais-democratas.

Não, nós fizemos um pedido e de repente fomos surpreendidos com o presidente do PSD sair de uma conferência de líderes e dar uma conferência de imprensa para falar sobre um partido mais pequeno tinha feito. O PSD tem perdido demasiado tempo preocupado com IL. Os partidos da oposição têm de olhar para aquele que é o adversário principal de todos nós que é o PS.

Repare: o PSD está aqui numa época de pousio, algures até final de maio vai estar fechado para obras. A IL tem como objetivo tentar ocupar esse vazio e roubar mais eleitorado?

Olhamos sempre para todos outros partidos, para aquilo que andam a fazer e para o que se está a passar. Isso não nos tira o nosso foco e os nossos objetivos.

Não está a responder à pergunta.

Essa pergunta parte sempre de um estereótipo: parece que a Iniciativa Liberal só cresce à custa do PSD; os resultados e os estudos pós-eleitorais demonstram que o crescimento do PSD não é feito à custa do eleitorado que tem votado no PSD.

Mas também é feito à custa desse eleitorado PSD.

Desse e de outros. Temos um eleitorado para conquistar. Entre novos eleitores e outros que têm votado em diversos partidos, se calhar a fatia maior pode ser a do PSD, é natural que assim seja, mas não é a única. Não crescemos apenas à conta do PSD.

Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva, qualquer um deles, terá uma linha marcadamente mais liberal do que a de Rui Rio. Com um PSD rejuvenescido e fortalecido, a IL não perderá utilidade?

Isto serve para o PSD e para outros partidos que gostam sempre de dizer que agregam imensas nuances e posicionamentos liberais: o aparecimento da IL demonstra que os liberais se cansaram de ser bibelôs noutros partidos.

Portanto, já não fugirão para outros partidos.

Já conquistámos pessoas que se sabiam liberais; conquistámos pessoas que se foram encontrado como liberais; e com o passar do tempo vamos conquistar mais pessoas.