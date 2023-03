“Broken arrow”, ou seta quebrada, na tradução para português. Um nome de código usado pelos militares norte-americanos e que é sinónimo de acidente nuclear. E de problemas sérios, como o que aconteceu há quase 60 anos em Palomares, uma vila do sul de Espanha, quando dois aviões das forças norte-americanas — um dos quais carregado com quatro ogivas nucleares de plutónio — embateram um no outro. Duas ogivas ficaram intactas. As outras duas espalharam cerca de 50 quilos daquele elemento “extremamente radiotóxico” por dezenas de milhares de metros cúbicos de solo, com riscos extremamente cancerígenos para o ser humano. Passadas quase seis décadas, continuam por remover 50 mil metros cúbicos de solos contaminados daquela zona, a pouco menos de 600 quilómetros de distância da fronteira com Portugal, na sequência daquele que foi considerado o maior acidente nuclear durante a Guerra Fria.

Madrid tenta agora reavivar um acordo estabelecido há oito anos (e nunca cumprido) com os Estados Unidos — país responsável pela contaminação dos terrenos, depois da colisão entre um KC-135 e um B-52 (que transportava as ogivas nucleares), durante uma operação de reabastecimento em pleno voo. Mas os calendários políticos dos dois lados do Atlântico, e o imbróglio jurídico à volta da classificação dos terrenos, faz crescer o receio de que a situação se arraste por tempo indeterminado. O diário El País recordava esta segunda-feira o acidente que esteve na origem da contaminação dos solos, na manhã de 17 de janeiro de 1966, e dava novos detalhes sobre a intenção, no Palácio de Moncloa, de ver concretizado um acordo informal com o governo norte-americano para a remoção daqueles solos radioativos.

