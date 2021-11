Para investir em ações é fundamental uma avaliação profunda das respetivas empresas

A avaliação profunda e criteriosa das empresas onde investir

Emília Vieira admite que, na componente de ações, é fundamental uma avaliação profunda das respetivas empresas. “Para avaliar as ações, para nos desligarmos da necessidade de adivinhar o ciclo – e inerente à filosofia de investimento em valor – precisamos de fazer uma análise, precisamos de compreender o negócio”. Ou seja, entender de que forma a empresa ganha dinheiro, como funciona o negócio subjacente. Depois, esclarece Emília Vieira, há que analisar as suas vantagens competitivas, definidas como o ‘moat’, ou fosso, que protege a empresa dos seus concorrentes, permitindo-lhe ter ganhos acima da média de mercado. “Na Idade Média, havia o fosso que protegia o castelo dos inimigos. Na economia, a analogia é a empresa ter um conjunto de vantagens competitivas, seja pela força da marca (como a Apple, a Google ou a Johnson & Johnson, por exemplo), pela dominância que tem no seu setor ou efeito de rede…”. Ou seja, a vantagem competitiva que permite à empresa distinguir-se favoravelmente dos concorrentes faz com que a empresa produza retornos acima da média. “Quando analisamos o negócio, o que queremos é ver se a empresa tem condições de manter [as vantagens competitivas] duradouras”.

Outro aspecto enfatizado por Emília Vieira, é a necessidade de o investidor estar atento à força do balanço da empresa, ou seja, se não está demasiado endividada ou com dificuldade de acesso a liquidez. “Uma empresa como a Google tem mais de 130 mil milhões em dinheiro no seu balanço, o que é impressionante”.