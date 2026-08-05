Pedidos de boicote, o papel de Infantino e uma luta em aberto pela final: que impacto pode ter uma crise diplomática no Mundial-2030?

Por agora, Marrocos tem ganhado ascendente junto de Gianni Infantino, ao passo que Espanha se tem afastado – sobretudo num contexto em que a UEFA tem liderado a oposição ao plano de Infantino de abrir o Mundial a investidores privados. Na Federação Espanhola, ainda assim, olha-se para um possível trunfo: a boa relação que o presidente da FIFA mantém o líder do Real Madrid, Florentino Pérez. Como lembra o El Mundo, esta sintonia poderá levar a final do Mundial ao Estádio Santiago Bernabéu – mas nada está ainda definido.

Os problemas com que Portugal já teve de lidar em cinco anos (e sempre de forma indireta)

No meio de tantas convulsões, Portugal tem conseguido sempre passar ao lado de tudo – estando sempre presente e com mudanças de liderança, não só no governo mas também na Federação Portuguesa de Futebol. No entanto, já teve de conviver com uma série de problemas que podiam ter ferido de morte a ideia de coorganizar um Campeonato do Mundo de futebol, assumida num plano ibérico em outubro de 2020.

À margem de um jogo de preparação entre Portugal e Espanha no Estádio José Alvalade, as duas federações assumiram de vez um rumor que há muito corria nos bastidores. Foi aí que assinaram aquilo que foi descrito como um “protocolo de cooperação” que veio “reforçar a união de forças para impulsionar a candidatura conjunta à organização do Mundial-2030, estabelecendo estratégias comuns e plataformas de cooperação a nível técnico e de organização de eventos desportivos”. “As duas federações prometem unir esforços também em diversas áreas, tais como responsabilidade social e na troca de experiências e conhecimentos”, explicaram em comunicado. Mais tarde, em junho de 2021, essa proposta de organização foi oficializada em Madrid, com a presença de todos os envolvidos a vários níveis: Felipe VI, Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Sánchez, António Costa, Luis Rubiales e Fernando Gomes. Em dezembro, num dos desenvolvimentos mais palpáveis, António Laranjo foi nomeado coordenador do projeto técnico de candidatura ao Mundial-2030.

A candidatura era forte, a oposição ainda mais. Do lado europeu, a Inglaterra tinha definido há muito a ideia de voltar a ter uma grande competição no país, podendo juntar-se, além da Rep. Irlanda, a Escócia, País de Gales e/ou Irlanda do Norte. O esboço de projeto acabou por cair, com os britânicos a optarem por focar as atenções na organização do Europeu-2028… e no Mundial feminino de 2035. Depois, a América do Sul. Por ser a edição do Centenário, e na sequência do Mundial-2014 no Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai juntaram-se numa potencial candidatura conjunta que tinha como grande obstáculo o investimento no plano financeiro mas que contava com essa parte mais “histórica” a jogar a favor. Na altura, chegou ainda a falar-se da possibilidade de haver um Mundial-2030 jogado na Europa, em África e na Ásia, num projeto entre Grécia, Egito e Arábia Saudita, mas o plano começou e acabou naquilo que eram os objetivos sauditas.

Entre este contexto, sobrava um “problema”: Marrocos. Além do investimento que foi feito no futebol como veículo de uma reinvenção social do país, como se voltou a ver agora no Mundial-2026 com uma equipa que foi sendo “reforçada” por um scouting que aumentou bastante o leque de opções para a formação e para o conjunto principal, o rei Mohammed VI há muito que ambicionava organizar uma grande competição a nível internacional para, a partir daí, suprir uma das lacunas que existem ainda em Marrocos: centros e campos de treino, além de estádios com melhores condições. Depois, era fazer as contas: 2010, África (neste caso África do Sul, primeiro país do continente a receber um Mundial); 2014, América do Sul (Brasil); 2018, Europa (Rússia); 2022, Ásia (Qatar); 2026, América do Norte (Estados Unidos, México e Canadá); 2030… África?

A partir daí, Portugal e Espanha foram tentando jogar os seus trunfos mas as cartas nem sempre estiveram do seu lado. Longe disso. E por cada movimento em busca da solução, vinha pelo menos outro problema.

Questão 1: a aposta na Ucrânia para se juntar à organização do Mundial-2030. Quando a proposta ibérica já parecia “fechada”, Nyon, onde fica a sede da UEFA, recebeu algo que já tinha sido adiantado uns dias antes pelo The Times – a candidatura passaria a ser tripartida. “Pode parecer inesperado mas foi uma decisão lógica e natural. A devastação, a fuga de milhões de ucranianos e a incerteza em relação ao futuro pesou na vontade de integrar a Ucrânia nesta candidatura, que mereceu desde a primeira hora incondicional apoio do presidente da UEFA. O futebol é muito mais que futebol, é superação, compromisso, resiliência e inspiração”, explicou na cerimónia Fernando Gomes, então presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Problema? Essa possibilidade, que na verdade nunca chegou a ser muito bem “explicada” (exemplo de uma questão que não foi respondida: se em 2030 o país ainda estivesse em guerra após a invasão da Rússia, como seria?), foi avançada no 222.º dia de ataque russo mas acabou por cair cerca de cinco meses depois. Por um lado, a incerteza logística e em termos de segurança era ainda maior, com um cenário de fim de conflito mais afastado a breve prazo. Por outro, Andriy Pavelko, líder da Federação Ucraniana de Futebol, foi detido por suspeitas de corrupção e desvio de fundos destinados à construção de uma fábrica de relvados artificiais para campos de futebol. Solução? Com a FIFA a trabalhar nos bastidores, entrou… Marrocos.

O país africano já tinha perdido cinco corridas e começou a perceber que a sexta derrota podia estar também a caminho, depois dos insucessos em 1994, 1998, 2006, 2010 e 2026. Com isso em mente, o rei Mohammed VI anunciou em março de 2023 que Marrocos passaria a integrar a candidatura ibérica, apesar da reticência que a Real Federação Espanhola de Futebol começou a manifestar inicialmente. Com isso, não haveria um projeto isolado de África e a ideia tripartida entre Arábia Saudita, Grécia e Egito caía de forma natural – e, mais tarde, para que não subsistissem dúvidas, a FIFA “anulou” a proposta da América do Sul colocando os três primeiros jogos, que marcarão a estreia de Uruguai, Argentina e Paraguai, nos respetivos países, por forma a comemorar os 100 anos de Mundial no Centenário, no Monumental e no Osvaldo Domínguez Dibb. No entanto, estava para chegar mais um “terramoto” com impacto direto na candidatura ibérica.

Questão 2: a polémica na Real Federação Espanhola de Futebol no seguimento do beijo do então presidente, Luis Rubiales, à jogadora Jenni Hermoso na cerimónia de medalhas para as vencedoras do Mundial feminino de 2023. Ao longo de três semanas, até à demissão da liderança de RFEF, o caso Rubiales foi somando capítulos atrás de capítulos, das pressões internas e externas para que deixasse o cargo (algo que nem mesmo perante uma suspensão de 90 dias por parte da FIFA acabou por acontecer) às polémicas que foram sendo destapadas por usos indevidos de fundos, passando pelas tomadas de posição das internacionais da Roja e pela queixa-crime por agressão sexual de Jenni Hermoso, o então número 1 da RFEF tentou resistir a tudo, multiplicou entrevistas a tentar justificar (sem sucesso) a sua inocência num processo que chegou a catalogar de “perseguição política” mas acabou mesmo por capitular de vez a 10 de setembro de 2023.

O sucessor, primeiro de forma interina e depois como vencedor de uma corrida onde era o único candidato, também não ficou muito tempo. No entanto, foi com Pedro Rocha nessa condição, o que na altura “bastava” para a FIFA tendo em conta que a prioridade era afastar o “ativo tóxico” que se tornara Luis Rubiales, que a candidatura entre Portugal, Espanha e Marrocos ganhou a organização. E, para evitar problemas futuros, o caso seguinte na RFEF foi resolvido de forma bem mais célere: Pedro Rocha foi acusado de abuso de poder, acabou suspenso e destituído pelo Tribunal Arbitral do Desporto, houve novas eleições e entrou no cargo Rafael Louzán, que liderava a Federação da Galiza e veio “estabilizar” de vez a RFEF a partir de 2024.

A decisão foi anunciada por aclamação e unanimidade em dezembro de 2024, com a candidatura única ao Mundial-2030 entre Portugal, Espanha e Marrocos a ser confirmada com os três jogos iniciais disputados no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. Mais: a Arábia Saudita ficou com o caminho livre para alcançar aquilo que mais queria, podendo organizar como único país, como acontecera com o Qatar, o Mundial-2034.

Foi durante esse hiato que aquilo que parecia definido começou a tornar-se uma dúvida – e um motivo de disputa. Em condições normais, até por estar na génese da co-organização, Madrid parecia ser uma escolha óbvia para a final tendo em conta o projeto de renovação do Santiago Bernabéu apesar da contestação que foi surgindo da Catalunha, tendo em conta que também o Camp Nou está a ser totalmente renovado. Contudo, no meio desses avanços e recuos, o novo Estádio Hassan II, em Casablanca, que com 115 mil lugares passará a ser o maior recinto de futebol do mundo superando o Estádio 1.º de Maio Rungrado, na Coreia do Norte, entrou na luta para acolher a decisão do Mundial. Mais uma vez, Portugal não estava nessa corrida.

Desde início que a posição de Portugal ficou definida: receber uma meia-final, ter cerca de 12 a 15 jogos da fase final que correspondem a cerca de 15% do total (contabilizado para 48 equipas, podendo aumentar se o Mundial-2030 já tiver mesmo 64 seleções), apresentar os três maiores estádios do país como são Luz, Alvalade e Dragão e preparar mais de 30 centros de treino. Tudo com uma garantia, que desde início foi uma condição inegociável – não havia investimentos avultados como no Europeu de 2004, que deixou alguns elefantes brancos sem tanta rentabilização como aconteceu em Aveiro, Leiria, Coimbra e Faro/Loulé.

“É um momento histórico, também para o Estado português. O trabalho feito pela Federação foi notável e o Governo também esteve empenhado. Portugal não foi escolhido por acaso. Agora, Portugal irá apresentar uma carta de intenções, que apresenta obrigações e responsabilidades em relação à organização deste Mundial que junta dois continentes, várias culturas e demonstra que o desporto pode ser integração e coesão. Estamos numa fase primitiva, o trabalho era garantir que Portugal estava na organização e está feito. Vamos ter três estádios que são os únicos que cumprem requisitos, mais de uma dezena de jogos e não vamos construir novos recintos. Vai haver impacto positivo no PIB, vai criar postos de trabalho e gera maior receita fiscal”, disse Ana Catarina Mendes, então ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, numa audição após requerimento potestativo da IL na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

“Foi apresentada uma estimativa de custos mas só agora começa tudo com carta de intenções, só agora se vai saber quanto se vai gastar. O plano de mobilidade, de segurança e de saúde estarão sempre garantidos, custos é prematuro porque não sabemos a realidade daqui a sete anos. O Estado e a Federação estarão envolvidos no melhor Mundial de sempre, que é a celebração do Centenário. É um momento de afirmação do desporto mas também de racionalizar todos os investimentos feitos ao longo dos anos. Daí ser preciso reforçar que não vai ser construído nenhum estádio e que existem mais de três dezenas de centros de estágio e de treino. Veremos se é preciso reforçar ou melhorar as suas respostas, sendo que são infraestruturas que ficarão para os nossos jovens praticarem desporto. Não implica custos de dinheiros públicos, sustentabilidade é a palavra de ordem. Sustentabilidade económica, sustentabilidade social e também sustentabilidade ambiental. Em 2004 tivemos a avaliação sobre as derrapagens. Há coisas que devemos aprender com o passado e uma delas é não construir estádios novos”, acrescentou nessa mesma audição, em outubro de 2023.

O tema do Mundial-2030 não mais voltou a ser abordado nestas condições até esta terça-feira, com o Livre, através do porta-voz Jorge Pinto, a defender que Portugal deve rejeitar uma coorganização com Marrocos depois da entrada em massa de migrantes em Ceuta vindos do norte de África. “Perante o que tem acontecido, exige-se uma decisão corajosa: Portugal não pode compactuar com a organização conjunta do Mundial-2030 com Marrocos. Tudo faremos para que não fiquemos tristemente associados à organização com um país que mostrou não ter capacidade nem dar confiança”, escreveu na rede social BlueSky.