Foi a meio da tarde de uma quarta-feira de Liga dos Campeões, sem que nada o fizesse prever e à boleia de uma entrevista na América do Sul que se antecipou a um comunicado oficial: o Mundial de 2030 vai ser organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, com os três jogos inaugurais a decorrerem na Argentina, no Uruguai e no Paraguai para assinalar o centenário do primeiro Campeonato do Mundo.

A candidatura começou por ser ibérica, com Portugal e Espanha a anunciarem um princípio de acordo em junho de 2019, a assinarem o protocolo em outubro de 2020 e a oficializarem a proposta em junho de 2021. A Ucrânia juntou-se em outubro de 2022, oito meses depois do início da guerra, e Marrocos tornou-se o novo parceiro já em março deste ano – com o apoio ucraniano a ser agora mais institucional do que efetivo, sendo que o país nem sequer foi mencionado no comunicado oficial que a FIFA emitiu apesar de nunca ter sido também “afastado” por parte da candidatura ibérica.

