A economia portuguesa cresceu 2,6% no primeiro trimestre, confirmou esta terça-feira o INE, quase exclusivamente graças ao consumo das famílias. Mas esse é um impulso que está sob ameaça tendo em conta a escalada da inflação, que atingiu 8%, e a rápida subida das taxas de juro na zona euro, que terá impacto sobre as prestações de crédito. Em contraste, o investimento desacelerou (também face ao quarto trimestre) e o peso das exportações – que Costa quer ver subir para 50% do PIB – continua abaixo do pré-pandemia.

“Este é um crescimento que está muito relacionado com o fim dos confinamentos e quase não tem ainda impactos da guerra [que começou a 24 de fevereiro] pelo que no segundo trimestre é muito provável que tenhamos uma queda“, comenta Pedro Braz Teixeira. Ainda assim, o economista não está tão pessimista quanto a Comissão Europeia, que prevê uma quebra de 1,5% no crescimento português no segundo trimestre, face ao primeiro.

