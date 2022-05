Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma abordagem apenas “gradual” no ritmo de subida das taxas de juro poderá não ser suficiente para fazer face aos riscos da inflação, admitiu esta segunda-feira Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), numa mensagem onde também confirmou a intenção de acabar com as taxas de juro negativas no terceiro trimestre, o que fez o euro acelerar na recuperação face ao dólar nos mercados cambiais.

Reiterando que a altura de incerteza que se vive recomenda uma abordagem de “gradualismo” – o que tem sido interpretado pelos analistas como uma indicação de que as taxas de juro irão subir de forma lenta e relativamente espaçada – Lagarde deixou, porém, uma nota: “Existem, claramente, condições em que o gradualismo pode revelar-se não ser a estratégia adequada“.

“Se viermos a verificar que a inflação mais elevada está a ameaçar a ancoragem das expectativas de inflação, ou se houver sinais de que pode haver uma perda mais permanente de potencial económico, que limite a disponibilidade de recursos, então a política mais correta seria a mesma que se toma quando há um choque [de aumento na] procura”, isto é, “precisaríamos de retirar a acomodação monetária rapidamente para eliminar o risco de formação de uma espiral que se alimenta a si própria“.

Estas palavras de Christine Lagarde, numa publicação no site do BCE, fizeram o euro saltar cerca de meio ponto percentual face ao dólar, para 1,0628 dólares – afastando-se cada vez mais dos mínimos plurianuais na casa dos 1,03 dólares que foram tocados nas últimas semanas.

A ajudar a cotação do euro está, também, a confirmação por parte de Christine Lagarde de que o cenário central do BCE é acabar com as compras de dívida no terceiro trimestre, permitindo subir as taxas de juro pela primeira vez em julho. A francesa também confirmou que a expectativa atual do BCE é que até ao final do terceiro trimestre a zona euro deixará de ter taxas de juro negativas – uma referência à taxa de juro dos depósitos, que está em -0,5%.