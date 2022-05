Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os portugueses que têm crédito à habitação com taxa variável, sobretudo aqueles que compraram casa nos últimos anos, devem chegar ao fim deste ano com aumentos das prestações que devem aproximar-se dos 100 euros por mês – subidas em torno de 25% em relação às prestações médias pagas por estes novos contratos. Este é o impacto previsível do agravamento das taxas de juro, sobejamente sinalizado pelo BCE, nas prestações de crédito à habitação – mas poderá ser ainda pior se a subida dos juros nos mercados continuar a surpreender pela rapidez.

Até ao momento, a realidade tem superado a ficção. Se em meados de fevereiro o Observador avisava, com base em indicadores de futuros de mercado, que a Euribor a 12 meses poderia subir para “terreno” positivo em junho, à chegada a este mês de junho não só esse indexante a 12 meses está bem acima de zero (0,361%) mas, também, a Euribor a seis meses está muito próxima de passar, também ela, para um valor acima de zero.

