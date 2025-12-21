Porque é que nos comparamos tanto com os outros? E há comparações boas e comparações más?

Apesar de a comparação social ser antiga, o mundo digital e as redes sociais amplificaram-na. “A natureza da comparação é a mesma, ou seja, comparamo-nos com o intuito de avaliar o nosso valor, mas está agora muito mais alargada. Antes, as comparações ocorriam com grupos relativamente restritos, com os quais estávamos mais em contacto; agora a comparação é globalizada e o seu alcance é muito maior.”

A psicóloga refere que um estudo qualitativo realizado em 11 países e publicado em 2025 revelou que a comparação social constante foi o aspeto negativo mais frequentemente reportado pelos adolescentes quanto ao impacto da comunicação digital. Sabe-se hoje que os efeitos psicológicos e emocionais de uma comparação constante na ansiedade e na autoimagem são negativos. “Por exemplo, no que se refere à diminuição da autoestima — isto é, uma apreciação das suas características como negativas, deficitárias, aquém do esperado ou valorizado — a autora americana Tara Brach fala mesmo da sensação de ‘nunca ser suficiente’ como uma epidemia dos nossos tempos.”

Esta comparação constante, diz Ana Galhardo, pode também aumentar a ansiedade ao conduzir a uma hipervigilância. “É como se houvesse uma espécie de radar permanentemente ligado que alerta para os perigos: o perigo de falhar, a ameaça de não ser aceite, de não estar à altura, de ser criticado ou humilhado, e a necessidade de evitar que isso aconteça. Algumas vezes, a antecipação deste tipo de consequências é de tal modo ameaçadora e percebida como catastrófica que são ativados mecanismos de compensação, como é o caso do perfeccionismo”, frisa. A comparação frequente, acrescenta, pode também desencadear um aumento da autocrítica e afetar a autoimagem.

Diferentes pessoas, com diferentes características de personalidade, são afetadas de forma distinta pela comparação social. Por exemplo, pessoas mais neuróticas — isto é, com tendência para experienciar emoções como ansiedade, preocupação, tristeza ou irritabilidade — têm mais tendência para se compararem com os outros. Neste caso, frisa Ana Galhardo, “essa comparação tem a função de monitorizar o que está à sua volta com o objetivo de detetar sinais de ameaça ou desaprovação.” Da mesma forma, as pessoas com elevados níveis de perfeccionismo e autoexigência, mais competitivas e mais orientadas para o desempenho, revelam maior inclinação para se compararem “como forma de avaliar o seu posicionamento e evitar o confronto com falhas ou erros”.

Do ponto de vista social e cultural, há maior tendência para a comparação em contextos centrados na valorização do desempenho, do sucesso aparente e do estatuto — ou seja, nas sociedades ocidentais, urbanas e competitivas.

Em resumo, tanto a literatura científica como a prática clínica mostram que “as pessoas que recorrem mais à comparação social apresentam mais ansiedade social, depressão, autocriticismo, perturbações da alimentação e uma perceção distorcida de si próprias” e, na globalidade, “podem apresentar mais sofrimento psicológico”.

Assim, para conseguirmos olhar para os outros sem nos medirmos por eles, importa, em primeiro lugar, termos noção de quando o estamos a fazer. Depois, diz a investigadora, podemos questionar-nos acerca da utilidade da comparação. Para isso, podemos fazer a nós próprios algumas perguntas: “Quando observo outras pessoas, faço-o com curiosidade pelo que elas realmente são? Esta comparação ajuda-me na minha vida? Permite-me aprender coisas novas que me aproximam da pessoa que quero ser?” Quando a resposta a estas questões é “não”, talvez isso sugira que a comparação — pelo menos tal como está a ser feita e interpretada — não está a ser útil.