Portugal atrasado a desconfinar? Não. Vários países que estão a aliviar têm mais restrições. Dinamarca levantou regras que cá nem existem

Então como se pode medir quão livres ou restritos estão os cidadãos de um país no que toca às medidas contra a Covid-19? Neste momento, o critério é este: um país que já não exija certificado digital para aceder a determinados espaços ou serviços, nem a utilização de máscara de proteção individual está mais perto da normalidade pré-pandémica do que qualquer outro. E nessa situação só há dois países europeus: a Dinamarca (o único da União Europeia) e Inglaterra. A Suécia será a próxima, tal como anunciou o governo na manhã desta quinta-feira.

Antes disso, a situação dinamarquesa era semelhante à portuguesa, mas só desde meados de janeiro é que os cinemas, jardins zoológicos, museus e teatros puderam receber visitantes novamente; e os eventos desportivos, ao ar livre e em espaços interiores, também só voltaram a ter espectadores, em número limitado nessa altura — mas sempre com a obrigatoriedade de máscara e com a apresentação de certificado.

Em Portugal, essas medidas já tinham sido tomadas há longos meses: desde abril do ano passado que os cinemas e espaços culturais estão de portas abertas (as regras para assistir aos espetáculos variaram, mas o ponto de maior restrição aconteceu com a exigência de teste rápido laboratorial ou farmacêutico à entrada, como no Natal); e desde setembro que os estádios deixaram de ter limitações nas bancadas (desde o início da atual época que os adeptos são bem-vindos aos estádios, mas com limite de espectadores). O salto que a Dinamarca deu, deixando Portugal para trás, foi dispensar as máscaras e os certificados.

Isso mesmo demonstra o Índice de Severidade elaborado por uma equipa da Universidade de Oxford, disponibilizado online no site Our World in Data. A plataforma tenta medir o nível das restrições à Covid-19 impostas por diferentes países com base em nove métricas de avaliação: encerramento de escolas, encerramento de locais de trabalho, cancelamento de eventos públicos, restrições a encontros em público, encerramento de transportes públicos, confinamentos, campanhas públicas de informação, restrição à liberdade de movimentos e controlos de viagem internacionais. Cada métrica é avaliada e é feita uma média, com diferentes níveis de ponderação, até se chegar a uma nota de 0 a 100: quanto mais próximo um país estiver do 100, mais se considera que as medidas aplicadas são restritivas.

Este índice ainda não foi atualizado à luz das novas medidas (ou da ausência delas) na Dinamarca: a última atualização neste país foi realizada precisamente no dia anterior à libertação total do país; enquanto, no caso de Portugal, a última avaliação publicou-se a 28 de janeiro. E o que se conclui é que, com 31,48 pontos para Portugal e 38,89 pontos para a Dinamarca, os dois países estavam no quarto nível menos restritivo — sendo que, nos dois primeiros, até esta quinta-feira, não existia nenhum país.