'Poulet Reine Elizabeth', scones e caldo do camarão. Do dia a dia aos jubileus, o que come (e não come) Isabel II?

Pedaços de frango desfiado, envolvidos em creme com maionese, damascos frescos, vinho tinto, caril em pó e outras especiarias, moídas no momento. É com este Poulet Reine Elizabeth, também conhecido como Frango da Coroação que arranca a história gastronómica do reinado de Isabel II. Servida a 350 convidados no almoço que se seguiu à coração da rainha, em 1953, a criação de Angela Wood, hoje com 88 anos, continua a ser um dos recheios de sanduíche preferidos do país. Numa entrevista recente à BBC, a cozinheira lembra que o pós segunda guerra mundial continuava a sentir-se no prato dos britânicos, impondo simplicidade nas escolhas e ingredientes maioritariamente locais, mesmo nos banquetes da realeza.

Na altura, o desafio era criar “algo com um pouco de sabor, mas não muito”. Setenta anos depois, a casa real não se afasta do guião, embora dê orientações mais explícitas para a competição que elege o pudim do jubileu de Platina: “simplifique: não tente incluir demasiados sabores diferentes ou texturas”, “aposte na subtileza e na elegância, em vez do espalhafato e de muita complicação”, “para a maioria o pudim é um doce, então faça com que a harmonia dos sabores seja doce”, aconselha o atual cozinheiro chef da cozinha do palácio de Buckingham, Mark Flanagan, na página oficial da Família Real britânica, no Instagram.