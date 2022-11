Brad Smith está a caminhar para a marca de 30 anos na Microsoft — e muita coisa mudou desde que o advogado norte-americano se juntou à tecnológica. A relação de Smith com o mundo da tecnologia começou ainda antes de ingressar na Microsoft. É conhecido como o primeiro profissional da história da sociedade de advogados Covington and Burling que, em 1986, percebeu a importância de ter um computador pessoal ao ponto de só aceitar a proposta de trabalho se tivesse um PC na secretária. A condição foi cumprida.

Alguns anos mais tarde, em 1993, passou efetivamente a trabalhar numa tecnológica. Os três primeiros anos na companhia foram passados na Europa, mais concretamente em Paris, onde Smith liderou a equipa dedicada a questões legais. Com o passar do tempo e com algumas promoções no currículo, regressou aos Estados Unidos e tornou-se em 2002 conselheiro-geral da Microsoft.

Eram os tempos quentes da tecnológica na área da concorrência, depois do desfecho do processo de 2001, em que a justiça norte-americana moveu uma ação devido ao domínio do navegador Internet Explorer. Durante uma década, Brad Smith esteve ligado aos temas da área da concorrência e ainda trabalhou no contacto com governos um pouco por todo o mundo. Em 2015, chegou a presidente da tecnológica.

