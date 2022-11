Brad Smith não tem dúvidas: o combate às alterações climáticas “vai ser difícil, vai ser a coisa mais difícil que a humanidade já fez”. O presidente da Microsoft voltou ao palco da Web Summit, evento onde já é presença assídua, para pedir mais ação na redução de emissões e na batalha da emergência climática.

“Precisamos de olhar para o futuro e perceber que temos de fazer melhor”, frisou na intervenção, feita pouco tempo depois da conferência de imprensa onde esteve ao lado do ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mykhailo Fedorov.

De pin com a bandeira ucraniana na lapela, Smith reconheceu que o momento que o mundo atravessa atualmente é propício a gerar ansiedade. “Vivemos a pior pandemia em cem anos. Estamos a viver a primeira guerra [na Europa] em 70 anos. Estamos a lidar com a maior mudança climática dos últimos anos. Se acordarem e se sentirem um bocadinho ansiosos é justificável.”

A empresa anunciou que vai prolongar o apoio tecnológico à Ucrânia até 2023 e “dar 100 milhões de dólares em tecnologia que vai apoiar não só o governo mas também as pessoas da Ucrânia”, disse Brad Smith no palco principal da Web Summit. A menção ao anúncio mereceu aplausos da plateia da Altice Arena, num dia que contou com uma visita de Olena Zelenska, a primeira-dama da Ucrânia, que visitou os pavilhões da FIL, numa operação de segurança sem precedentes.

“Enquanto defendemos a Ucrânia e lidamos com a Covid-19, não podemos perder o foco da questão ambiental. Vivemos num mundo em que todos nós precisamos de pôr a casa em ordem”, reconheceu Brad Smith. “Enfrentamos todos os mesmo desafios: como tornar as promessas em progresso? Tornou-se claro que precisamos de fazer muitas coisas diferentes, precisamos de olhar para todos os nossos modelos de negócio e processos.”

O presidente da Microsoft frisou que a humanidade está numa corrida contra o tempo para tentar reduzir as emissões de carbono e controlar o aumento da temperatura média global. É “uma revolução que vai exigir que os países ricos gastem dinheiro para retirar as emissões de carbono”, lembrou, instando a plateia a que “pensem no que podemos fazer ao longo do próximo século”.

Não vai ser fácil, voltou a vincar, mas “pode ser feito”. “Cabe-nos a nós e a vocês.”