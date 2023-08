O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, tinha acabado de chegar de África. Na manhã desta quarta-feira, encontrou-se com responsáveis da Câmara Municipal de Moscovo, para explorar possíveis novos contratos públicos com a sua empresa de catering, a Concorde. “Prigozhin não aprendeu nada”, comentaram duas fontes próximas do Kremlin ao site russo independente Meduza.

Depois de ter, precisamente dois meses antes, liderado uma tentativa de rebelião contra o poder político, o líder dos mercenários da Wagner continuava a insistir em manter o seu papel dentro da Rússia. “Ele tem tanta coisa a acontecer em África, faz negócios com as lideranças de Estados africanos e até agora ninguém interferiu com isso ou o empurrou”, comentava uma das mesmas fontes ao jornal. “Por que é que ele precisa de contratos para cantinas escolares tendo em conta o risco?”

O risco era o de ser interpretado como um desafio direto a Vladimir Putin. Afinal, a tentativa de rebelião tinha sido acalmada com um acordo que previa o exílio de Prigozhin — em tempos apelidado de “chef de Putin” pelos seus negócios na restauração e proximidade ao Presidente russo — na Bielorrússia. Mas ele ali continuava, a passear-se entre Moscovo e São Petersburgo.

